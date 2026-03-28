Синоптик предупредил москвичей о погодном хаосе в начале апреля

Синоптик Ильин: в начале апреля в Москве может пойти снег

В конце марта характер погоды в Москве изменится, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в столице и Подмосковье солнца станет меньше, начнутся дожди и даже пойдет снег. Он также спрогнозировал, что дневная температура может достигать +17 градусов, а по ночам столбики термометров опустятся до –4 градусов.

В последние дни марта характер погоды в столичном регионе изменится. Солнца на небе будет меньше, начнутся осадки. С понедельника по четверг максимальная дневная температура в Москве будет доходить до +12–17 градусов. Ночью 3 апреля местами в Подмосковье подморозит до –4 градусов, — сказал Ильин.

Он добавил, что в субботу, 4 апреля, в столице возможен мокрый снег, но уже на следующий день осадки прекратятся, а воздух в городе прогреется до +4–6 градусов.

Ранее метеоролог Михаил Семенов рассказал, что жаркая погода может прийти в Москву и регионы Центральной России уже в конце апреля. По его словам, в этот период дневная температура в регионах европейской части страны приблизится практически к летним значениям: столбики термометров покажут +18–21 градус.

Максим Ширяев
