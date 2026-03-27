Метеоролог рассказал, когда в Москву придет жаркая погода

Жаркая погода может прийти в Москву и регионы Центральной России уже в конце апреля, рассказал NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов. По его словам, в этот период дневная температура в регионах европейской части страны приблизится практически к летним значениям: столбики термометров покажут +18–21 градус.

Полагаю, что в последние дни второго весеннего месяца будет почти жарко — +18–21 градус. Во всяком случае в дневное время в Москве можно будет ходить в футболках. Такой сценарий, естественно, очень радует, — отметил Семенов.

Однако до этого времени москвичи еще столкнутся с волнами похолодания и обильными осадками, указал он. По его прогнозу, апрель окажется богатым на осадки. При этом речь идет не только о дождях, но и о возможном мокром снеге, предупредил Семенов.

Ранее метеоролог Александр Сергеев сообщил, что апрельская погода в Москве будет волнообразной. По его словам, несмотря на довольно высокую температуру воздуха в дневное время, по ночам столбики термометров будут значительно опускаться вниз. При этом будет возникать ситуация, когда «на солнце довольно жарко, а в тени пробирает», пояснил он.