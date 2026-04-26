От –2 до +10, снег, дожди: погода в Москве и Питере с 27 апреля по 3 мая

В Москве и Петербурге на предстоящей неделе не стоит ждать по-настоящему теплых дней, в том числе на первомайские праздники. По ночам возможны заморозки, а максимальная температура, скорее всего, не превысит +10 градусов. Временами будут идти дожди, не исключен мокрый снег. NEWS.ru узнал о погоде в российских столицах в период с 27 апреля по 3 мая.

Какая погода ожидается в Москве с 27 апреля по 3 мая

Как рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, на протяжении рабочих дней погоду в столичном регионе будет определять циклон. В понедельник и во вторник ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха 27 и 28 апреля составит от –2 до +3 градусов, днем — плюс 2–7.

В среду и четверг днем столбики термометров будут показывать от +3 до +8, по ночам — около нуля. В эти дни ожидаются небольшие дожди.

В пятницу, 1 мая, потеплеет до плюс 8–10 градусов, ночью будет от нуля до +3. На небе появится солнце, осадки в Москве не ожидаются, но на севере области местами пройдет небольшой дождь.

В субботу прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В воскресенье местами пройдет слабый дождь. Днем 2 и 3 мая столбики термометров поднимутся до +10 градусов, а по ночам будут показывать от 0 до +4.

Атмосферное давление 27 апреля составит 728 миллиметров ртутного столба. К 1 мая оно вырастет до 750 пунктов, уточнил Ильин.

В понедельник и во вторник ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, в среду и четверг — западный, 1–4 метра в секунду. В пятницу прогнозируется преимущественно северо-западный ветер, его скорость усилится местами до 7 метров в секунду. В субботу и воскресенье его направление сменится на восточное и северо-восточное, 3–7 метров в секунду, следует из прогноза центра «МЕТЕО».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 27 апреля по 3 мая

По ночам в Северной столице на протяжении недели температура воздуха будет находиться в диапазоне от +1 до +3 градусов. Днем в понедельник потеплеет до 8–10. Во вторник столбики термометров будут показывать от +6 до +8 градусов, в среду, четверг и пятницу— от +4 до +6. В понедельник, среду и местами в четверг ожидаются дожди, наиболее интенсивные пройдут в первый день недели, сообщил Ильин.

В субботу и воскресенье будет без осадков, но облачно. Температура воздуха 2 мая днем составит 6–8 градусов выше нуля, 3 мая — до +10.

В понедельник ожидается атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба. Во вторник оно повысится примерно на пять-шесть пунктов. В последующие дни рост продолжится, и в пятницу давление составит около 770 миллиметров ртутного столба.

С понедельника по среду прогнозируется преимущественно западный ветер со скоростью 1–4 метра в секунду. В отдельные дни его порывы могут превысить 10 метров в секунду. В четверг ожидается слабый северный ветер со скоростью метр в секунду. В пятницу — преимущественно восточный и юго-восточный с порывами 3 метра в секунду. В субботу и воскресенье ожидается ветер переменных направлений, максимальная скорость — 6 метров в секунду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Когда в Москве ожидаются ливни и «климатические качели»

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что 27 апреля москвичам стоит готовиться к непогоде. «Атмосферный вихрь развернется холодной тыловой стороной. Ливни с утра станут переходить в заряды мокрого снега — за сутки выпадет до 10–15 мм осадков».

Тишковец также сообщил, что в период майских праздников в столице ожидаются традиционные «климатические качели». По его словам, 1 мая будет холодно. В начале месяца температура воздуха сможет составить до +12 градусов из-за холодных воздушных масс. Ночью ожидается от 0 до +5, днем — максимум +7–12, что ниже климатической нормы, объяснил специалист.

К 9 мая погода нормализуется и воздух прогреется до +17 градусов. С каждым днем ситуация будет восстанавливаться, уточнил Тишковец. В отдельные дни во второй части майских праздников возможно повышение температуры до 15–20 градусов.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

К каким погодным сюрпризам стоит готовиться жителям Петербурга

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канала предупредил, что в понедельник и во вторник на большей части Ленинградской области вероятно образование снежного покрова. Это связано с приходом в регион циклона, который приведет к ухудшению погоды.

По словам Колесова, 27 и 28 апреля в Петербурге ожидается усиление ветра до 8–13 метров в секунду, а при порывах — до 15–20 метров в секунду. Будут идти осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. В эти дни ожидается температура воздуха в диапазоне от +1 до +6 градусов, уточнил Колесов.

