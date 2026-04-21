Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 14:23

Синоптик ответила, когда в Москву вернется тепло

Синоптик Позднякова: потепление в Москве наступит после 1–3 мая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Потепление в Москве наступит только после первых майских праздников, рассказала «Ридусу» ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что такая погода в столице не задержится надолго.

Насколько продолжительной будет майская волна теплой погоды — пока что неоднозначно. Резкая смена характера погоды ожидает нас и в мае месяце в том числе. Уповать на то, что с каждым днем погода будет лучше и теплее, пока не приходится, — рассказала Позднякова.

Синоптик подчеркнула, что холода точно продержатся до конца апреля. По ее словам, повышение температуры выше климатической нормы возможно только в конце первой пятидневки мая.

Ранее метеоролог Людмила Паршина рассказала, что в конце текущей недели москвичей ожидает холодная погода с максимальной температурой плюс 10 градусов. По ее словам, погода испортится из-за прохождения нового циклона.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.