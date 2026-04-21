Синоптик ответила, когда в Москву вернется тепло Синоптик Позднякова: потепление в Москве наступит после 1–3 мая

Потепление в Москве наступит только после первых майских праздников, рассказала «Ридусу» ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что такая погода в столице не задержится надолго.

Насколько продолжительной будет майская волна теплой погоды — пока что неоднозначно. Резкая смена характера погоды ожидает нас и в мае месяце в том числе. Уповать на то, что с каждым днем погода будет лучше и теплее, пока не приходится, — рассказала Позднякова.

Синоптик подчеркнула, что холода точно продержатся до конца апреля. По ее словам, повышение температуры выше климатической нормы возможно только в конце первой пятидневки мая.

Ранее метеоролог Людмила Паршина рассказала, что в конце текущей недели москвичей ожидает холодная погода с максимальной температурой плюс 10 градусов. По ее словам, погода испортится из-за прохождения нового циклона.