Что можно и чего нельзя делать 3 июня

В народном календаре 3 июня почитается память равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены. В славянской традиции эта дата получила ласковые названия Оленин день, Елена Леносейка или Длинные льны. Главные традиции и верования этого дня были сосредоточены вокруг двух вещей: успешного посева льна и заботы о женской красоте, особенно о волосах.

Погодные приметы на Оленин день, 3 июня

Погода на Елену Леносейку помогала крестьянам заглянуть далеко вперед и узнать, какими будут осень и начало зимы.

Если 3 июня идет дождь с градом — это предвестие того, что 3 декабря пойдет сильный снег с крупой.

Ненастный и дождливый день — осень в этом году выдастся сырой, ветреной и холодной.

На рябине появилось много обильного цвета — урожай льна будет отменным.

Туман над лесом долго не рассеивается — к большому обилию грибов в ближайшие недели.

Гроза в этот день — к ветреному и дождливому июню.

Приметы о зверях и птицах 3 июня

Если кукушка кукует часто и звонко — установится долгая теплая и солнечная погода.

Что можно и нужно делать 3 июня

Оленин день сопровождался особыми обрядами, которые связывали плодородие земли с благополучием в доме. Чтобы лен вырос высоким и крепким, сеятели прибегали к хитростям. В мешки с семенами клали печеные яйца, а во время сева подбрасывали их высоко вверх, приговаривая: «Расти, лен, выше поднебесья!» Также считалось, что сеять лен нужно исключительно мужчинам, причем стараясь делать это молча. Еще сажали огурцы. Верили, что посаженные на Елену огурцы получатся очень сочными.

Приметы 3 июня — Елена Леносейка: как стать красивей по поверьям Фото: Shutterstock/FOTODOM

Святая Елена на Руси считалась покровительницей женской красоты и плодородия. Девушки в этот день молились ей о том, чтобы волосы росли густыми, длинными и крепкими, как льняное волокно. Существовало поверье: если 3 июня распустить косы и дать им «поиграть» на майском ветру, то они обретут невероятную силу. Еще сегодня можно было расчесать, лишний раз помыть голову.

Что еще следует делать 3 июня?

Носить одежду из натурального льна. Считалось, что это приносит удачу, дарует душевное равновесие и защищает от сглаза.

Радовать женщин подарками. Внимание и добрые слова в адрес матерей, жен и дочерей в этот день привлекают в дом лад.

Чего нельзя делать 3 июня

Заплетать волосы в тугие косы до захода солнца. Девушкам советовали ходить с распущенными волосами, чтобы они впитали в себя силу дня и не ломались.

Ссориться, конфликтовать и повышать голос в доме. Оленин день ценит мир; семейные раздоры сегодня могут затянуться на все лето.

Вытирать пыль со светильников и ламп во второй половине дня. Существовало суеверие, что это может привлечь мелкие неприятности.

Отказывать в помощи тем, кто просит о содействии в поле или огороде. Взаимовыручка сегодня возвращается тройной пользой для хозяйства.

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