Приметы 3 июня — Елена Леносейка: как стать красивей по поверьям

В народном календаре 3 июня почитается память равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены. В славянской традиции эта дата получила ласковые названия Оленин день, Елена Леносейка или Длинные льны. Главные традиции и верования этого дня были сосредоточены вокруг двух вещей: успешного посева льна и заботы о женской красоте, особенно о волосах.
Погодные приметы на Оленин день, 3 июня
Погода на Елену Леносейку помогала крестьянам заглянуть далеко вперед и узнать, какими будут осень и начало зимы.
Если 3 июня идет дождь с градом — это предвестие того, что 3 декабря пойдет сильный снег с крупой.
Ненастный и дождливый день — осень в этом году выдастся сырой, ветреной и холодной.
На рябине появилось много обильного цвета — урожай льна будет отменным.
Туман над лесом долго не рассеивается — к большому обилию грибов в ближайшие недели.
Гроза в этот день — к ветреному и дождливому июню.
Приметы о зверях и птицах 3 июня
Если кукушка кукует часто и звонко — установится долгая теплая и солнечная погода.
Что можно и нужно делать 3 июня
Оленин день сопровождался особыми обрядами, которые связывали плодородие земли с благополучием в доме. Чтобы лен вырос высоким и крепким, сеятели прибегали к хитростям. В мешки с семенами клали печеные яйца, а во время сева подбрасывали их высоко вверх, приговаривая: «Расти, лен, выше поднебесья!» Также считалось, что сеять лен нужно исключительно мужчинам, причем стараясь делать это молча. Еще сажали огурцы. Верили, что посаженные на Елену огурцы получатся очень сочными.
Святая Елена на Руси считалась покровительницей женской красоты и плодородия. Девушки в этот день молились ей о том, чтобы волосы росли густыми, длинными и крепкими, как льняное волокно. Существовало поверье: если 3 июня распустить косы и дать им «поиграть» на майском ветру, то они обретут невероятную силу. Еще сегодня можно было расчесать, лишний раз помыть голову.
Что еще следует делать 3 июня?
Носить одежду из натурального льна. Считалось, что это приносит удачу, дарует душевное равновесие и защищает от сглаза.
Радовать женщин подарками. Внимание и добрые слова в адрес матерей, жен и дочерей в этот день привлекают в дом лад.
Чего нельзя делать 3 июня
Заплетать волосы в тугие косы до захода солнца. Девушкам советовали ходить с распущенными волосами, чтобы они впитали в себя силу дня и не ломались.
Ссориться, конфликтовать и повышать голос в доме. Оленин день ценит мир; семейные раздоры сегодня могут затянуться на все лето.
Вытирать пыль со светильников и ламп во второй половине дня. Существовало суеверие, что это может привлечь мелкие неприятности.
Отказывать в помощи тем, кто просит о содействии в поле или огороде. Взаимовыручка сегодня возвращается тройной пользой для хозяйства.
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