23 марта 2026 в 11:43

Участница «Мисс Вселенная» рассказала о дискриминации на конкурсе

Участница «Мисс Вселенная» Алексеева: Россию старались не показывать на конкурсе

Валентина Алексеева Валентина Алексеева Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Организаторы конкурса «Мисс Вселенная» в 2024 году уделяли меньше внимания представительнице России в медиапространстве, сообщила участница шоу Валентина Алексеева в интервью ТАСС. Несмотря на это, она вошла в число 12 лучших участниц конкурса.

Она отметила, что не акцентировала внимание на этом факторе и продолжала общаться с другими участницами. Алексеева указала на ограничения ее присутствия в официальных каналах конкурса.

Меня старались меньше показывать в социальных сетях конкурса — вероятно, из-за неоднозначного отношения к участнице из России, — сказала она.

Ранее сообщалось, что имеющая титул «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева одержала победу в категории «Мисс БРИКС». Второе место заняла представительница Боливии, третье — Белоруссии. Именно белоруска получила и приз зрительских симпатий в этой номинации.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в приветствии участницам отметил, что конкурс стал торжеством женской красоты и мягкой силы. По его словам, девушки продемонстрировали грацию, таланты и культурный код своих стран, доказав объединяющую силу красоты вне зависимости от национальности и религии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые привлекательные регионы для стажировки студентов туриндустрии
Дачникам дали советы по выращиванию газона на заброшенном участке
Собянин раскрыл секрет дешевого строительства в Москве
Что известно о масштабах пожара на складах в Ростовской области
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
Песков оставил без ответа вопрос о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

