Участница «Мисс Вселенная» рассказала о дискриминации на конкурсе Участница «Мисс Вселенная» Алексеева: Россию старались не показывать на конкурсе

Организаторы конкурса «Мисс Вселенная» в 2024 году уделяли меньше внимания представительнице России в медиапространстве, сообщила участница шоу Валентина Алексеева в интервью ТАСС. Несмотря на это, она вошла в число 12 лучших участниц конкурса.

Она отметила, что не акцентировала внимание на этом факторе и продолжала общаться с другими участницами. Алексеева указала на ограничения ее присутствия в официальных каналах конкурса.

Меня старались меньше показывать в социальных сетях конкурса — вероятно, из-за неоднозначного отношения к участнице из России, — сказала она.

Ранее сообщалось, что имеющая титул «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева одержала победу в категории «Мисс БРИКС». Второе место заняла представительница Боливии, третье — Белоруссии. Именно белоруска получила и приз зрительских симпатий в этой номинации.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в приветствии участницам отметил, что конкурс стал торжеством женской красоты и мягкой силы. По его словам, девушки продемонстрировали грацию, таланты и культурный код своих стран, доказав объединяющую силу красоты вне зависимости от национальности и религии.