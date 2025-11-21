Самые красивые девушки мира. Смотрите, кто стал «Мисс Вселенной». ФОТО

Самые красивые девушки мира. Смотрите, кто стал «Мисс Вселенной». ФОТО

В Бангкоке состоялся финал 74-го конкурса красоты «Мисс Вселенная». Первое место заняла Фатима Бош Фернандес из Мексики, второе — представительница Таиланда Вина Павина Сингх, третье — Стефани Адриана Абасали Нассер из Венесуэлы. «Фернандес была коронована „Мисс Вселенная — 2025“ 20 ноября в ночь. В 25 лет она стала первой женщиной из Табаско, представлявшей Мексику на 74-м конкурсе „Мисс Вселенная“, и четвертой мексиканкой, выигравшей этот конкурс в истории», — писали СМИ.

«Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза не вошла в список 30 финалисток смотра, в котором приняли участие представительницы 136 стран.

На протяжении истории конкурса использовалось 12 корон. Этот аксессуар передается от одной победительницы к следующей. В 2024 году была представлена 12-я по счету корона — «Свет бесконечности». Она изготовлена филиппинским ювелирным домом Jewelmer. Корона покрыта 18-каратным золотом, украшена бриллиантами и 23 редкими золотистыми жемчужинами — национальными драгоценными камнями Филиппин. Ее стоимость оценивается в $5 млн.

Фото с конкурса «Мисс Вселенная» — в фотогалерее NEWS.ru.