21 ноября 2025 в 15:40

Самые красивые девушки мира. Смотрите, кто стал «Мисс Вселенной». ФОТО

Таиланд. Нонтхабури. Представительница Мексики Фатима Бош (в центре), одержавшая победу в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная»
«Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза не вошла в список 30 финалисток смотра, в котором приняли участие представительницы 136 стран.

На протяжении истории конкурса использовалось 12 корон. Этот аксессуар передается от одной победительницы к следующей. В 2024 году была представлена 12-я по счету корона — «Свет бесконечности». Она изготовлена филиппинским ювелирным домом Jewelmer. Корона покрыта 18-каратным золотом, украшена бриллиантами и 23 редкими золотистыми жемчужинами — национальными драгоценными камнями Филиппин. Ее стоимость оценивается в $5 млн.

Фото с конкурса «Мисс Вселенная» — в фотогалерее NEWS.ru.

Таиланд. Нонтхабури. Представительница Мексики Фатима Бош, одержавшая победу, и представительница Венесуэлы Стефани Абасали (слева направо) в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная»
Таиланд. Нонтхабури. Представительница Мексики Фатима Бош, одержавшая победу, и представительница Венесуэлы Стефани Абасали (слева направо) в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная»
Фото: EPA/ТАСС
Конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Бангкоке
Конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Бангкоке
Фото: AP/ТАСС
Таиланд. Нонтхабури. Участницы 74-го конкурса красоты «Мисс Вселенная» в финале
Таиланд. Нонтхабури. Участницы 74-го конкурса красоты «Мисс Вселенная» в финале
Фото: AP/ТАСС
Конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Бангкоке
Конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Бангкоке
Фото: EPA/ТАСС
Таиланд. Нонтхабури. Представительница Мексики Фатима Бош, одержавшая победу в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная»
Таиланд. Нонтхабури. Представительница Мексики Фатима Бош, одержавшая победу в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная»
Фото: EPA/ТАСС
Таиланд. Нонтхабури. Представительница Мексики Фатима Бош, одержавшая победу в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» (слева) и первая вице-мисс конкурса представительница Таиланда Павина Синг (справа)
Таиланд. Нонтхабури. Представительница Мексики Фатима Бош, одержавшая победу в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» (слева) и первая вице-мисс конкурса представительница Таиланда Павина Синг (справа)
Фото: AP/ТАСС
Таиланд. Нонтхабури. Представительница Мексики Фатима Бош, одержавшая победу в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» (слева), и первая вице-мисс конкурса представительница Таиланда Павина Синг (справа)
Таиланд. Нонтхабури. Представительница Мексики Фатима Бош, одержавшая победу в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» (слева), и первая вице-мисс конкурса представительница Таиланда Павина Синг (справа)
Фото: EPA/ТАСС
Таиланд. Нонтхабури. Представительница Мексики Фатима Бош (вторая слева), одержавшая победу в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная»
Таиланд. Нонтхабури. Представительница Мексики Фатима Бош (вторая слева), одержавшая победу в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная»
Фото: EPA/ТАСС
Мисс Венесуэла Стефани Абасали (по центру) готовится к участию в секции вопросов и ответов вместе с Мисс Кот-д'Ивуар Оливией Яс (слева) и Мисс Мексика Фатимой Бош (справа) на 74-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2025». Женщины, представляющие 122 страны, участвуют в 74-м конкурсе красоты за корону
Мисс Венесуэла Стефани Абасали (по центру) готовится к участию в секции вопросов и ответов вместе с Мисс Кот-д'Ивуар Оливией Яс (слева) и Мисс Мексика Фатимой Бош (справа) на 74-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2025». Женщины, представляющие 122 страны, участвуют в 74-м конкурсе красоты за корону
Фото: EPA/ТАСС
Таиланд. Нонтхабури. Представительница Мексики Фатима Бош (в центре), одержавшая победу в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная»
Таиланд. Нонтхабури. Представительница Мексики Фатима Бош (в центре), одержавшая победу в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная»
Фото: EPA/ТАСС
