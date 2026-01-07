Тайваньский пилот загадочно исчез в ходе полета на американском истребителе Военные Тайваня ищут пропавшего во время учебного полета пилота F-16

Тайваньские военные проводят масштабную поисковую операцию в акватории уезда Хуалянь после исчезновения истребителя F-16V с экранов радаров, сообщает портал Focus Taiwan. Самолет пропал во время ночных тренировок, отделившись от основной авиагруппы. Представители ВВС уточнили, что летчик планировал катапультироваться, однако наземные службы не зафиксировали сигналов со спасательного оборудования пилота.

До сих пор мы не получили никакого сигнала от маяка спасательного оборудования, и поэтому пока не имеем убедительных доказательств, подтверждающих, успешно ли капитан Синь завершил катапультирование, — говорится в сообщении.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил в новогоднем обращении о необходимости тенденции к воссоединению Тайваня с материковым Китаем. По его словам, государство должно следовать политике «Одна страна — две системы», а также поддерживать интеграцию Гонконга и Макао в общее развитие республики.

Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что военные учения армии КНР вокруг Тайваня являются необходимой мерой по защите суверенитета и территориальной целостности государства. По его словам, подобные действия представляют собой законный ответ на провокационную активность иностранных сил в данном регионе.