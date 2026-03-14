14 марта 2026 в 13:12

«Зубы рассыпаться начали»: боксер Чудинов о причинах окончания карьеры

Боксер Чудинов заявил, что завершил карьеру из-за потери зубов

Боксер Федор Чудинов Боксер Федор Чудинов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Российский боксер Федор Чудинов рассказал «Mash на спорте», что завершил карьеру из-за почти полной потери зубов. Он пояснил, что ради боев ему требовалось придерживаться диеты.

Нужно держать вес постоянно. Я по полгода недоедал, у меня зубы рассыпаться уже начали. Половину зубов чуть не потерял, — сказал Чудинов.

Спортсмен также напомнил, что его последний бой состоялся в 2022 году. По его мнению, дальнейшего развития в карьере у него бы уже не было.

Ранее стало известно, что бой чемпиона в легком весе испанца Илии Топурии и американца Джастина Гэтжи станет главным поединком на турнире UFC в Белом доме. Турнир состоится 14 июня 2026 года, в день 80-летия президента США Дональда Трампа.

Кроме того сообщалось, что чемпион промоушена Hardcore Тимур Золотой Мусаев и победитель Кубка Евразии по К-1 (популярный вид кикбоксинга) Искандар Шеф-повар Зияев сразятся на турнире IBA Bare Knuckle. Он пройдет 28 марта в Санкт-Петербурге.

До этого стало известно, что 25 апреля в Конго состоится бой двух легенд мирового бокса Майка Тайсона и Флойда Мейвезера. При этом организаторы еще не уточнили, по каким правилам пройдет бой, будет он носить официальный или выставочный статус.

Москва

Общество

Общество

