«Зубы рассыпаться начали»: боксер Чудинов о причинах окончания карьеры

Российский боксер Федор Чудинов рассказал «Mash на спорте», что завершил карьеру из-за почти полной потери зубов. Он пояснил, что ради боев ему требовалось придерживаться диеты.

Нужно держать вес постоянно. Я по полгода недоедал, у меня зубы рассыпаться уже начали. Половину зубов чуть не потерял, — сказал Чудинов.

Спортсмен также напомнил, что его последний бой состоялся в 2022 году. По его мнению, дальнейшего развития в карьере у него бы уже не было.

