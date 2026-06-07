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07 июня 2026 в 13:32

Атлет из ЛНР установил рекорд России

Атлет Бельский установил рекорд России по подъему гантели весом 85 килограммов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Атлет из Луганской Народной Республики Кирилл Бельский установил рекорд России по подъему гантели весом 85 килограммов, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер. Спортсмен выступал в весовой категории до 80 килограммов.

Кирилл Бельский установил рекорд России в подъеме гигантской гантели 85 килограммов в весовой категории до 80 килограммов, — сказал Паллер.

Рекорд был установлен в Москве на стадионе «Лужники» в рамках фестиваля «День Московского спорта». Турнир проводился под эгидой движения «Сильнейшая нация мира» при поддержке Фонда президентских грантов. Сам спортсмен — четырехкратный чемпион России по функциональному многоборью ГТО, мастер спорта ЛНР и победитель телешоу «Титаны».

Ранее россиянин Роман Шогджиев в возрасте 11 лет установил мировой рекорд, выполнив первую международную гроссмейстерскую норму на чемпионате Азии в Улан-Баторе, где он занял 10-е место и стал самым юным спортсменом в истории с подобным достижением.

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