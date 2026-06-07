Атлет из ЛНР установил рекорд России

Атлет из Луганской Народной Республики Кирилл Бельский установил рекорд России по подъему гантели весом 85 килограммов, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер. Спортсмен выступал в весовой категории до 80 килограммов.

Кирилл Бельский установил рекорд России в подъеме гигантской гантели 85 килограммов в весовой категории до 80 килограммов, — сказал Паллер.

Рекорд был установлен в Москве на стадионе «Лужники» в рамках фестиваля «День Московского спорта». Турнир проводился под эгидой движения «Сильнейшая нация мира» при поддержке Фонда президентских грантов. Сам спортсмен — четырехкратный чемпион России по функциональному многоборью ГТО, мастер спорта ЛНР и победитель телешоу «Титаны».

Ранее россиянин Роман Шогджиев в возрасте 11 лет установил мировой рекорд, выполнив первую международную гроссмейстерскую норму на чемпионате Азии в Улан-Баторе, где он занял 10-е место и стал самым юным спортсменом в истории с подобным достижением.