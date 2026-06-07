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07 июня 2026 в 15:09

В Дагестане накрыли похищавшую энергию майнинг-ферму

Майнинг-ферму с 90 аппаратами для добычи криптовалюты выявили в Дагестане

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Майнинг-ферма с 90 аппаратами для добычи криптовалюты, похищавшая электроэнергию, выявлена в селе Майданское в Унцукульском районе, сообщил исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» Магомедшапи Шапиев, в своем Telegram-канале. Оборудование было скрыто под специально возведенным фальшполом.

В селе Майданское Унцукульского района была выявлена незаконно функционирующая майнинг-ферма <...> В ходе проверки на одном из объектов обнаружено 90 специализированных устройств для добычи криптовалюты, — написал Шапиев.

По его словам, изначально в ходе рейда у энергетиков сложилось впечатление, что оборудование было демонтировано и перенесено в неизвестное место. Однако при более детальном обследовании специалисты обнаружили в здании специально оборудованный фальшпол.

Ранее правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала ввести запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области до 2032 года. Это решение было направлено на регулирование энергетической нагрузки в регионе.

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В Дагестане накрыли похищавшую энергию майнинг-ферму
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