Создатели ChatGPT рассказали, чем удивят пользователей к концу года

OpenAI готовит крупнейшую реформу ChatGPT, превратив его в «суперприложение» перед планируемым выходом на биржу, сообщил топ-менеджер компании Тибо Соттио в интервью The Financial Times. Новая стратегия направлена на то, чтобы не отстать от конкурента — разработчика ИИ-модели Claude.

Мы стремимся к тому, чтобы у вас был личный агент, способный помочь вам во всех аспектах вашей жизни, будь то личная жизнь или работа, — заявил Соттио.

По словам представителя OpenAI, чат-бот планируется преобразить в сервис, который объединит инструменты для программирования и агентов искусственного интеллекта. Реформа проводится в преддверии первичного размещения акций компании на бирже IPO во второй половине 2026 года.

Ранее продюсер и сценарист Андрей Золотарев на полях Петербургского международного экономического форума, рассказал что люди, которые опасаются искусственного интеллекта, ошибаются в таком отношении, равно как и те, кто поддерживает полную автоматизацию процессов с помощью ИИ. По его словам, человеку необходимо понимать, что дает ему общение с себе подобными, а с не цифровой моделью.