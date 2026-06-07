ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 15:02

Создатели ChatGPT рассказали, чем удивят пользователей к концу года

Разработчики ChatGPT анонсировали крупное обновление чат-бота

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

OpenAI готовит крупнейшую реформу ChatGPT, превратив его в «суперприложение» перед планируемым выходом на биржу, сообщил топ-менеджер компании Тибо Соттио в интервью The Financial Times. Новая стратегия направлена на то, чтобы не отстать от конкурента — разработчика ИИ-модели Claude.

Мы стремимся к тому, чтобы у вас был личный агент, способный помочь вам во всех аспектах вашей жизни, будь то личная жизнь или работа, — заявил Соттио.

По словам представителя OpenAI, чат-бот планируется преобразить в сервис, который объединит инструменты для программирования и агентов искусственного интеллекта. Реформа проводится в преддверии первичного размещения акций компании на бирже IPO во второй половине 2026 года.

Ранее продюсер и сценарист Андрей Золотарев на полях Петербургского международного экономического форума, рассказал что люди, которые опасаются искусственного интеллекта, ошибаются в таком отношении, равно как и те, кто поддерживает полную автоматизацию процессов с помощью ИИ. По его словам, человеку необходимо понимать, что дает ему общение с себе подобными, а с не цифровой моделью.

Мир
OpenAI
ИИ
ChatGPT
реформы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Абсолютная утка»: артист Гармаш не сдержался из-за слухов о здоровье
«Нам это удалось»: Стубб позитивно оценил решение проблемы Гренландии
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе
Мужчина избил возлюбленную до потери сознания и начал прыгать на ее голове
В Европе внезапно отложили июньский визит Зеленского
Сотни машин застряли на границе с Россией
Ультраправые радикалы из группировки Civitas напали на мэра округа Парижа
В Дагестане накрыли похищавшую энергию майнинг-ферму
Крупный пожар вспыхнул на северо-западе Москвы
Пьяный подросток устроил ДТП под Свердловском
«Должны быть»: Стубб сделал заявление об отношениях с Россией
Создатели ChatGPT рассказали, чем удивят пользователей к концу года
Уход из «Суперстар», панические атаки, признание в измене: как живет Лолита
Крупнейшая за семь лет вспышка инфекционного заболевания накрыла США
В Армении задержали троих оппозиционеров из партии Карапетяна
Еще одна партия пожаловалась на нарушения при выборах в Армении
В Энергодаре раскрыли последствия нового удара ВСУ
Врач ответил, как спастись от солнечного удара и ожогов в жару
Россиянка с раздробленными руками более суток ждет операцию в Израиле
На Украине объяснили страх Зеленского перед завершением конфликта
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.