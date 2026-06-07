Крупный пожар вспыхнул на северо-западе Москвы Спасатели локализовали пожар в хозпостройке на северо-западе Москвы

Хозяйственная постройка загорелась на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России в МАКСе. В настоящее время огонь локализован.

Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на северо-западе Москвы. <...> По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание отдельно стоящей хозяйственной постройки, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пожар вспыхнул в одной из квартир на Парковом проезде в Нововоронеже. В результате погибли трое братьев 6, 10 и 19 лет. Сигнал о возгорании поступил ранним утром, вскоре на место прибыли пожарные, полиция и медики.

Кроме того, в Марий Эл на складе произошел пожар, охвативший площадь 8 тыс. квадратных метров. Инцидент случился в производственном складском здании, расположенном на Йошкар-Олинском шоссе. На месте происшествия работали экстренные службы.

5 июня в Красноярске вспыхнул пожар, он охватил шесть дачных домов в СНТ «Маяк». По предварительным данным, огонь был локализован на территории площадью 1 тыс. квадратных метров.