14 марта 2026 в 12:49

Восемь человек пополнили ряды ВСУ после драки с сотрудниками ТЦК

В Полтаве полиция задержала восемь человек, затем их отправили в ВСУ, сообщили в областном военкомате. Это произошло после массовой драки на автозаправке с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицейскими.

Около 20 человек препятствовали работе ТЦК, а граждане использовали слезоточивый газ, из-за чего трое военкомов и трое полицейских получили химические ожоги. В итоге восемь участников потасовки были задержаны. Все они подлежали призыву.

Депутат Верховной рады Сергей Гривко до этого предложил законопроект, который запрещает сотрудникам ТЦК силой задерживать граждан на улице. Документ предлагает изменить порядок вручения повесток и процедуру мобилизации. Согласно проекту, повестки должны вручаться лично либо направляться по почте, а если гражданин отказывается получать повестку или не приходит, сотрудники ТЦК обязаны составить административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области группа из 20 гражданских напала на патруль ТЦК и полицейских, применив слезоточивый газ, в результате чего шесть силовиков получили травмы.

