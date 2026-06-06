В Ленобласти прояснили ситуацию с пожаром после атаки ВСУ Дрозденко: последствия пожара в Большой Ижоре ликвидированы

Последствия пожара в Большой Ижоре, вспыхнувшего после атаки ВСУ, ликвидированы, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он отметил, что прилагающую территорию проверяют на наличие взрывоопасных предметов. Глава региона добавил, что после этого эвакуированные жители смогут вернуться домой.

Завершены работы по ликвидации последствий возгорания, — написал Дрозденко.

Ранее губернатор сообщил, что более 600 жителей пришлось эвакуировать после пожара в Ленинградской области, произошедшего в результате атаки БПЛА. Четыре человека обратились за медицинской помощью. Один из них госпитализирован, а троим оказали помощь на месте.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на город. По его словам, пострадавших отправили домой после того, как они получили медицинскую помощь.

В то же время сообщалось, что утром 6 июня Санкт-Петербург подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Были задействованы системы противовоздушной обороны, горожан просили не покидать жилье.