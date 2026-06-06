Уход Поверенновой, условие для отъезда из РФ: как живет Александр Жигалкин

Заслуженный артист России Александр Жигалкин активно развивает карьеру в качестве режиссера. Что известно о его новых проектах, как сейчас складывается его личная жизнь?

Чем известен Жигалкин

Александр Жигалкин родился 1 февраля 1968 года в Москве, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина.

Актер дебютировал на экране в 1983 году в фильме «В городе хорошая погода». Затем снимался в лентах «Кодекс бесчестия», «Ретро втроем», «Кто в доме хозяин?», «Братья по обмену», «Олдскул» и других. Жигалкин также известен как режиссер телепроектов «6 кадров», «Слава Богу, ты пришел!», «Папины дочки», «Воронины». В своих картинах он зачастую играет небольшие роли.

Что известно о личной жизни Жигалкина

Первый раз Александр Жигалкин женился на актрисе Дарье Поверенновой. У них родилась дочь Полина. Спустя 10 лет брака пара подала на развод из-за влюбленности артистки в коллегу Юрия Николаева.

«Он мне в тот момент казался каким-то богом, настолько был хорош и талантлив. Когда у нас возникли чувства, у них с Ирой Апексимовой уже все закончилось, а вот я была замужем. Мне было очень сложно. Я понимала, что вру, и это было самое ужасное. Я не имела права врать, Саша — очень хороший человек… Не понимаю, как люди живут двойной жизнью, это совершенно не моя история», — делилась Повереннова в программе Киры Прошутинской «Жена. История любви».

Во второй раз Жигалкин женился на продюсере по имени Екатерина. В этом браке родилась дочь Анастасия, но вскоре супруги расстались.

Александр Жигалкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В третий раз режиссер пошел в ЗАГС с актрисой Светланой Антоновой. Пара вместе по сей день. Супруги воспитывают трех общих детей: дочерей Аглаю и Таисию и сына Арсения, а также дочь артистки Марию от брака с актером Олегом Долиным.

«Сняв „Папины дочки“, я напророчил себе пять дочек, и еще у меня есть сын», — говорил он.

В каком случае Жигалкин может уехать из России

Александр Жигалкин в интервью YouTube-каналу «Актерская студия LAMA» признался, что хотел бы попробовать свои силы в зарубежном кино. При этом режиссер заверил, что смог бы уехать из России только на время и при условии, что у него на руках будет обратный билет.

«Конечно, интересно посмотреть на производство. Там совершенно другие деньги, возможности, другой подход, и он во многом очень профессиональный. И, конечно, хочется в это окунуться, хочется поработать на таком уровне», — заявил он.

Артист подчеркнул, что не может представить свою жизнь в другой стране.

«Представить, чтобы жить где-то в другой стране, наверное, месяц-два, у меня был такой опыт, я могу провести, а больше... ну, только зная, что у меня есть обратный билет. Но окунуться на время в это производство я бы очень хотел. И поработать с артистами зарубежными. Любой опыт — это очень ценно и важно», — пояснил он.

Чем сейчас занимается Жигалкин

Александр Жигалкин в 58 лет продолжает творческую деятельность. В мае на экраны вышел его сериал «Оливка, Игорек и Рекс».

Также режиссер снимает ленты «Олдскул-2» и «Родители родителей — 2».

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