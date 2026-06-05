Дружба с Ломоносовой, Белгород, двое сыновей: как живет Юлия Такшина

Актриса Юлия Такшина активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Чем известна Такшина

Юлия Такшина родилась 9 июля 1980 года в Белгороде. Вместе со старшим братом Владимиром она увлекалась танцами, гастролировала с ансамблем «Современник».

В Москву Такшина поехала после того, как ее родственник обосновался там. Она хотела поступить в Московский государственный университет на факультет журналистики, однако не набрала проходной балл. При этом возвращаться домой Такшина не захотела и продолжила танцевать. Спустя время она попала в коллектив народного артиста РФ Олега Газманова.

Такшина также выступала в ночных клубах, но эта работа не приносила ей достаточного количества денег. В 2002 году она поступила в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина.

В 2005 году актриса дебютировала в кино в сериале «Не родись красивой». Также она снималась в картинах «В ожидании чуда», «Семейные обстоятельства», «Триггер», «Пока брак не разлучит нас», «Мимо тещиного дома», «Волкодав» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 80 работ.

Что известно о личной жизни Такшиной

Юлия Такшина на протяжении шести лет встречалась с коллегой по сериалу «Не родись красивой» Григорием Антипенко. У артистов родилось двое сыновей, Федор и Иван; в 2012 году они расстались, так и не узаконив отношения официально.

Юлия Такшина и Григорий Антипенко, 2007 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Думала, достаточно того, что живем вместе, растим детей, а остальное — условности, в том числе и штамп. Но признаюсь: сейчас я поняла, что поход в загс говорит о многом. Если партнеры готовы на это, они действительно приняли ответственное решение», — комментировала Такшина «Каравану историй».

В 2025 году старший сын актеров поступил в Театральное училище имени Щукина.

«Ваня к этому шел пять лет: он занимался в театральной студии, выпускал спектакли, за год до поступления занимался на подкурсах МХАТа. Он практически уже готовым артистом поступал. Как результат Ваню приняли во все театральные вузы со второго-третьего туров. Выбрал „Щуку“, что мне, безусловно, приятно, потому что это и моя альма-матер тоже. Я вижу, как он этим живет», — рассказала Такшина ТВ Mail.

Летом 2025 года актриса вышла в свет с новым возлюбленным. Мужчину зовут Алексей, он занимается бизнесом — работает финансовым директором.

Что Такшина говорила об СВО и обстрелах Белгорода

Юлия Такшина не комментировала проведение спецоперации, но в передаче «Звезды сошлись» призналась, что дом ее тети в Белгороде пострадал от атак ВСУ. По ее словам, тогда она перевезла родственников в Москву, но ее сестра вернулась обратно на малую родину, для того чтобы продолжить работу в больнице.

«Мы все знаем, какие сейчас происходят события. Я родилась в Белгороде, мои родственники все живут там. Когда ситуация коснулась непосредственно семьи моей тети, то есть рядом с ними в дом попала бомба, мы поняли, что находиться там небезопасно. Но моя сестра вернулась обратно, она сейчас там, и все мои родственники там… Все мои родственники говорят: „Мы уедем, только когда будет принудительная эвакуация“. Надеюсь, что этого не случится никогда, я в это верю», — сообщила Такшина.

Чем сейчас занимается Такшина

Юлия Такшина продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Отдам бывшего в хорошие руки», «Идеальный муж», «Мастер и Маргарита», «Она разгадала убийство», «Невеста напрокат» и «Идеальный свидетель».

В скором времени также можно будет увидеть ленты «Балабол-9», «Черная любовь», «Дружбаны» и «Балабол-10» с Такшиной.

Юлия Такшина в спектакле «Она разгадала убийство» режиссера Александра Назарова в Центральном доме культуры железнодорожников в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Недавно артистка призналась, что дружит с коллегой по сериалу «Не родись красивой» Ольгой Ломоносовой.

«Мы близко дружим с Олей Ломоносовой. Все эти годы мы общаемся, мы раньше вместе играли спектакль „Мужской аромат. Оркестр“, который поставил ее муж Паша Сафонов. К сожалению, спектакль закрыли», — рассказала она.

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