Развод с молодым мужем, суд за сына, «Холоп-3»: как живет Мария Миронова

Народная артистка России Мария Миронова около трех лет скрывала развод с четвертым супругом, пока он не подал на нее в суд. Какие известны последние новости о ее карьере и личной жизни?

Чем известна Миронова

Мария Миронова родилась 28 мая 1973 года в Москве в семье народных артистов РСФСР Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Она окончила ВГИК, с 1996 по 2023 год служила в «Ленкоме».

Миронова дебютировала на экране в восемь лет в роли Бекки Тэтчер в детской картине «Приключения Тома Сойера». Затем снималась в лентах «Свадьба», «Ночной дозор», «Гибель империи», «Садовое кольцо», «Три мушкетера», «Холоп», «Постучись в мою дверь в Москве» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии около 80 работ.

Что известно о личной жизни Мироновой

Первый раз Мария Миронова вышла замуж в 1992 году за предпринимателя Игоря Удалова. В браке родился сын Андрей Миронов-Удалов — ныне актер театра «Ленком». Спустя девять лет совместной жизни супруги развелись.

Во второй раз Миронова вышла замуж за политика Дмитрия Клокова, в третий — за актера Алексея Макарова, сына народной артистки РФ Любови Полищук.

В сентябре 2019 года Миронова во второй раз стала матерью — в одной из клиник Афин она родила сына Федора.

«Я возрастная мама. Были опасности из-за возраста и здоровья. Меня во время беременности наблюдали два врача. Один мои страхи полностью подтвердил. А второй — опроверг и в итоге доказал свою правоту», — делилась она.

Незадолго до рождения второго сына Миронова раскрыла имя своего нынешнего мужа и отца ребенка. По словам актрисы, его зовут Андрей, он работает директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.

По данным Telegram-канала «НеМалахов», четвертый супруг Мироновой — Андрей Сорока, он на 20 лет младше актрисы.

Мария Миронова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему Миронова развелась с молодым мужем

Мария Миронова в апреле сообщила, что уже около трех лет находится в разводе. Рассказать о случившемся она решилась после того, как четвертый супруг подал на нее в суд. Предметом спора стали условия общения с их сыном Федором, а причиной развода — приступы агрессии у мужчины.

«Мой развод произошел на почве жесткого избиения — и агрессии — бывшим мужем Андреем Викторовичем моего брата Алексея, в моем доме, в присутствии ребенка, в день его рождения, после чего была вызвана скорая помощь. У брата были сотрясение мозга и множественные ушибы головы. Далее мой любимый сын на протяжении года страдал приступами агрессии, которые подтверждены невропатологами», — поделилась она в соцсетях.

Актриса рассказала, что на протяжении трех лет пускала отца сына в дом и позволяла ему оставаться ночевать, пока тот не начал угрожать увезти ребенка из Москвы. Миронова заверила, что ребенка не отдаст.

Адвокат актрисы Шота Горгадзе пояснил, что Миронова не препятствует общению ребенка и отца, но требует, чтобы их встречи проходили в ее присутствии.

«Потому что отец угрожал, высказывал мнение, что ребенок в Москве жить не должен. Он хочет его увезти на малую родину, в Стерлитамак. У ребенка здесь есть свои сложившиеся и спортивные увлечения, круг общения и уровень жизни, которые мать хотела бы поддерживать. К слову, за последние несколько лет, если посчитать денежные средства, которые были выделены отцом на содержание сына, сумма не превышает 8 тыс. рублей в месяц», — заявил адвокат Telegram-каналу Super.

Юрист предположил, что у бывшего супруга Мироновой развилась «мания преследования», поскольку, по его словам, мужчина также установил в ее доме скрытую прослушку.

Чем сейчас занимается Миронова

Мария Миронова продолжает творческую деятельность. 11 июня в широкий прокат с актрисой выходит фильм «Холоп-3». Также она снимается в ленте «Американец».

Миронова не делала публичных заявлений насчет спецоперации. На вопрос подписчиков о ее нежелании обсуждать происходящие события артистка заявила, что «не молчит, а плачет от безысходности».

«Я не молчу. Я плачу от безысходности. Я сказала одной из первых. И не один раз. Не хотят видеть и слышать. Когда захотят, думаю, уже будет поздно», — объяснила она.

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