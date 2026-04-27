27 апреля 2026 в 15:35

«Мария, сыну нужен отец»: ученый Донской обратился к разведенной Мироновой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народной артистке России Марии Мироновой следует примириться с бывшим мужем, актером Андреем Сорокой ради общего сына, выразил мнение в беседе с NEWS.ru эксперт по демографии Дмитрий Донской. Он уточнил, что дети, лишенные общения с одним из родителей, испытывают психологические проблемы в период взросления.

Исследования подтверждают: дети, лишенные полноценного общения с одним из родителей, чаще испытывают тревожность, трудности в построении отношений во взрослом возрасте, имеют более низкие показатели социальной адаптации, — отметил ученый.

Донской предложил Мироновой «зарыть топор войны» с Сорокой и приложить все силы для того, чтобы решить вопрос миром. Возможно, для этого следует пригласить психолога или медиатора, который поможет договориться на приемлемых для обеих сторон условиях и соблюсти при этом интересы ребенка, предположил он.

Мария, вы — любящая мать, и это видно. Но любовь к ребенку не должна становиться собственничеством. Федору нужен отец — как мужчина, который передает ему модель мужского поведения, ответственности, силы. Дайте ребенку право любить обоих родителей. Это не уступка бывшему мужу, это — вклад в будущее вашего сына, — пояснил эксперт.

Доказательств того, что экс-супруг действительно демонстрировал агрессивное поведение и может представлять угрозу для сына, Миронова не предоставила, уточнил Донской.

Ранее стало известно, что Миронова развелась с Андреем Сорокой. Причиной этого, по ее словам, стало его агрессивное поведение. Артистка рассказала о многолетнем давлении, угрозах и эпизодах насилия со стороны бывшего мужа, пояснив, что конфликт давно вышел за рамки обычного расставания.

