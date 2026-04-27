Миронова обвинила экс-мужа в насилии, судится с ним из-за сына: подробности

Мария Миронова в открытую призналась, что развелась с актером Андреем Сорокой. Теперь бывшие супруги выясняют отношения в суде. Сорока добивается возможности общаться с шестилетним сыном Федором. Миронова обвиняет экс-мужа в домашнем насилии. Что на самом деле происходит в личной жизни Марии, могла ли 18-летняя разница в возрасте повлиять на брак, есть ли шанс у 34-летнего Сороки отстоять свое право на воспитание сына — в материале NEWS.ru.

Что известно о личной жизни Марии Мироновой

Мария Миронова родилась в первом браке кумира советских зрителей Андрея Миронова и актрисы Екатерины Градовой, известной по роли радистки Кэт в многосерийной ленте «Семнадцать мгновений весны». Когда Марии было пять лет, родители развелись. Градова признавалась в интервью журналу «Караван историй», что причиной была измена Миронова.

Бывшие супруги нашли счастье в повторных браках. Градова — с физиком Игорем Тимофеевым, Миронов — с коллегой-актрисой Ларисой Голубкиной.

Мария Миронова состояла в официальном браке несколько раз. Первым ее супругом стал бизнесмен Игорь Удалов. В браке, который продлился семь лет, родился сын Андрей. Сейчас ему 33 года.

Со вторым мужем — программистом Дмитрием Клоковым — артистка прожила чуть более пяти лет. «Википедия» пишет о якобы еще одном браке народной артистки России — с актером Алексеем Макаровым. Сами артисты эту информацию не подтверждали, но и не опровергали.

В 2018 году актриса вышла замуж за актера и бизнесмена Андрея Сороку. Год спустя Миронова родила сына Федора. Брак завершился в 2023 году, однако широко известно об этом стало только сейчас.

Почему у Марии Мироновой возник скандал с молодым мужем

На днях Андрей Сорока подал иск в суд, потребовав возможности общаться с сыном. Первое слушание назначено на 2 июня. Миронова в свою очередь прокомментировала ситуацию в соцсети. По ее словам, бывший муж якобы проявлял агрессию по отношению к членам семьи.

Андрей Сорока Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

«Мой развод произошел на почве жесткого избиения и агрессии со стороны бывшего мужа Андрея Викторовича. Он напал на моего брата Алексея. Все произошло в доме в присутствии ребенка, причем в день его рождения! После инцидента мы вызвали скорую помощь», — сообщила артистка.

Она уточнила, что пыталась спасти брак ради сына. Но наладить отношения, по ее словам, не удалось. Актриса утверждает, будто экс-супруг установил в ее доме прослушивающее устройство, чтобы следить за ней и малышом. Подтверждающие материалы народная артистка России пообещала предоставить в суде.

«На протяжении всех лет жизни ребенка материальная ответственность [за содержание сына] лежала и лежит на мне, к сожалению, к господину „бывшему мужу“ это не имеет никакого отношения. Он не проявляет к этому ни малейшего интереса… Ребенка я не отдам!» — пообещала Миронова.

Сам Андрей Сорока отказался от комментариев до первых судебных заседаний.

Сможет ли экс-муж Марии Мироновой отсудить право на встречи с сыном, что сказал Жорин

Андрей Сорока имеет право на общение с сыном, если не причиняет вред физическому и психическому здоровью мальчика, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его мнению, суд может встать на сторону Мироновой и разрешить встречи отца с ребенком только в ее присутствии, однако для этого необходимы заключения психолога и органов опеки.

«Нерегулярная уплата алиментов сама по себе не лишает отца права на общение, но может учитываться судом как характеристика его участия в жизни ребенка. Обвинения в рукоприкладстве имеют значение только при наличии доказательств и связи с безопасностью ребенка», — пояснил адвокат.

18-летняя разница в возрасте между экс-супругами не имеет юридического значения и не будет влиять на победу либо проигрыш Марии в суде, уточнил собеседник. По словам Жорина, суд в первую очередь учитывает соответствие предлагаемого порядка общения интересам ребенка.

Почему брак Мироновой с молодым мужем закончился: мнение психолога

Когда женщина намного старше мужа, в их отношениях возникает ролевая модель «мама и сын», выразил мнение в беседе с NEWS.ru психолог Станислав Самбурский. Он предположил, что Мария Миронова могла искать себе не равноправного партнера, а человека, которым легче управлять.

«Ролевая модель „мама — сын“ в браке может работать годами, если она устраивает обоих партнеров. Но часто бывает так, что „мама“ осталась, а „сын“ вырос и требует равноправного общения. Не стоит исключать и версию, согласно которой Сорока, находившийся в позиции эмоционального ребенка, был вытеснен из поля зрения Мироновой их общим сыном Федором. Из-за этого Андрей мог обижаться, злиться и провоцировать конфликты», — считает эксперт.

Мария Миронова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Демограф Дмитрий Донской через NEWS.ru обратился к Мироновой с просьбой наладить добрые отношения с бывшим мужем ради общего сына. Донской уточнил, что дети, лишенные общения с одним из родителей, испытывают психологические проблемы в период взросления.

«Мария, вы любящая мать, и это видно. Но любовь к ребенку не должна становиться собственничеством. Федору нужен отец — как мужчина, который передает ему модель мужского поведения, ответственности, силы. Дайте ребенку право любить обоих родителей. Это не уступка бывшему мужу, это вклад в будущее вашего сына», — заключил эксперт.

«У меня много огня в характере»: Дина Корзун о съемках с Харди, ИИ, МХАТе

«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО

«Расслабление для мозгов»: Кончаловский о «Чебурашке», Ленине, ИИ, дураках