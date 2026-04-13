Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 16:52

Адвокат ответил, при каком условии Чекалину могут смягчить приговор

Артем Чекалин Артем Чекалин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшему мужу блогерши Лерчек Артему Чекалину могут смягчить приговор после обжалования, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, наказание, озвученное блогеру Гагаринским судом Москвы, выглядит чересчур суровым.

Конечно, возможность и вероятность обжалования [приговора в отношении Чекалина] существует. Более того, практика показывает, что после этого иногда смягчают наказание. На мой взгляд, [семь лет колонии] — это чрезмерно суровый приговор. И конечно, по-человечески я бы очень хотел как сторонний наблюдатель, чтобы он был условным. Потому что любое лишение свободы — это травма для детей. И в целом это ненасильственное преступление, — сказал Жорин.

Ранее Гагаринский суд Москвы вынес приговор Чекалину, назначив ему семь лет колонии и штраф в размере 194,5 млн рублей. Ранее прокуратура требовала для него семь с половиной лет.

После этого брат Чекалина Андрей выразил недовольство решением суда. Он заявил, что блогер будет обжаловать приговор и добиваться его пересмотра.

Общество
блогеры
Артем Чекалин
Лерчек
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.