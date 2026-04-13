Адвокат ответил, при каком условии Чекалину могут смягчить приговор

Бывшему мужу блогерши Лерчек Артему Чекалину могут смягчить приговор после обжалования, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, наказание, озвученное блогеру Гагаринским судом Москвы, выглядит чересчур суровым.
Конечно, возможность и вероятность обжалования [приговора в отношении Чекалина] существует. Более того, практика показывает, что после этого иногда смягчают наказание. На мой взгляд, [семь лет колонии] — это чрезмерно суровый приговор. И конечно, по-человечески я бы очень хотел как сторонний наблюдатель, чтобы он был условным. Потому что любое лишение свободы — это травма для детей. И в целом это ненасильственное преступление, — сказал Жорин.
Ранее Гагаринский суд Москвы вынес приговор Чекалину, назначив ему семь лет колонии и штраф в размере 194,5 млн рублей. Ранее прокуратура требовала для него семь с половиной лет.
После этого брат Чекалина Андрей выразил недовольство решением суда. Он заявил, что блогер будет обжаловать приговор и добиваться его пересмотра.