Суд вынес приговор экс-мужу Лерчек

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина к семи годам колонии и штрафу 194,5 млн рублей, передает корреспондент NEWS.ru с места событий. Ранее гособвинение запрашивало для него 7,5 года.

Прокурор прежде отмечал, что данная мера считается соразмерной совершению незаконных валютных операций на сумму более 250 млн рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов.

Назначить подсудимому 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 194,5 млн рублей. Взять под стражу в зале суда,— говорится в приговоре.

Чекалиных обвиняют в выводе средств за границу. Уголовное дело в отношении самой Лерчек было приостановлено до ее выздоровления. Блогер проходит лечение от рака желудка четвертой стадии.

Также Чекалина обратилась в суд с просьбой проявить милосердие к ее бывшему мужу Артему. Она попросила пожалеть отца ее детей, отметив, что все налоги уплачены. Сам Чекалин в последнем слове просил условный срок, чтобы растить троих детей.

До этого Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении блогеров. Адвокат Чекалина заявил, что они полностью погасили налоговую задолженность. Постановление следствия приобщили к материалам уголовного дела.