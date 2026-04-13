Суд вынес приговор экс-мужу Лерчек

Суд приговорил блогера Артема Чекалина к 7 годам колонии

Артем Чекалин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина к семи годам колонии и штрафу 194,5 млн рублей, передает корреспондент NEWS.ru с места событий. Ранее гособвинение запрашивало для него 7,5 года.

Прокурор прежде отмечал, что данная мера считается соразмерной совершению незаконных валютных операций на сумму более 250 млн рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов.

Назначить подсудимому 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 194,5 млн рублей. Взять под стражу в зале суда,— говорится в приговоре.

Чекалиных обвиняют в выводе средств за границу. Уголовное дело в отношении самой Лерчек было приостановлено до ее выздоровления. Блогер проходит лечение от рака желудка четвертой стадии.

Также Чекалина обратилась в суд с просьбой проявить милосердие к ее бывшему мужу Артему. Она попросила пожалеть отца ее детей, отметив, что все налоги уплачены. Сам Чекалин в последнем слове просил условный срок, чтобы растить троих детей.

До этого Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении блогеров. Адвокат Чекалина заявил, что они полностью погасили налоговую задолженность. Постановление следствия приобщили к материалам уголовного дела.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приглашение в Госдуму, конфликт с Савичевой: как живет Полина Гагарина
«Будет сложно продать за 345 млн»: раскрыта судьба особняка Меладзе
Площадь пожара в здании XIX века в центре Петербурга выросла в шесть раз
Диетолог раскрыла, чем лучше всего кормить мужа
«Венгр» свалил Орбана: что означает победа Мадьяра для Европы и России
В Китае раскрыли значение звонка Путина президенту Ирана
Мадьяр обозначил позицию Венгрии по предоставлению Украине кредита от ЕС
Лидер «Тисы» ответил на вопрос о планах Венгрии на российскую нефть
Адвокат ответил, при каком условии Чекалину могут смягчить приговор
Экономист раскрыл неочевидную причину привязки ИНН к переводам через СБП
В Госдуме назвали огромный минус победы партии Мадьяра в Венгрии
Москалькова рассказала о судьбе беженцев с Украины
«Я плакала»: синхронистка о допуске спортсменов под флагом России
Захарова раскрыла причину дорогой электроэнергии в Европе
«Варварский удар»: дрон-камикадзе ВСУ выбрал своей целью медсестру
Глава «Тисы» назвал угрозу энергоснабжению Венгрии
Стилист перечислила лучшие аксессуары для женщин всех возрастов
Политолог ответил, какие страны Европы втянутся в бои за Ормузский пролив
Офицер ВСУ в аду, Киев купается в сатанизме: новости СВО на вечер 13 апреля
«Строго оборонительная миссия»: Макрон сделал заявление о ситуации в Ормузе
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
