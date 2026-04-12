12 апреля 2026 в 06:53

Лерчек обратилась к суду с неожиданной просьбой о милосердии

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), проходящая лечение от рака желудка четвертой стадии, обратилась в суд с просьбой проявить милосердие к ее бывшему мужу Артему Чекалину. Его обвиняют в выводе более 250 млн рублей за границу, и на прениях прокурор запросил для него 7,5 лет колонии со штрафом 196 млн рублей, пишет РИА Новости.

В своем письме судье блогер поблагодарила за приостановку ее собственного дела, что позволило ей сосредоточиться на лечении и времени с детьми. Она попросила пожалеть отца своих детей, отметив, что все налоги уплачены. Сам Чекалин в последнем слове просил условный срок, чтобы растить троих детей.

Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее к отцу моих детей (Отцу с большой буквы), — попросила Чекалина в письме.

Уголовное дело в отношении самой Лерчек было приостановлено до ее выздоровления. Оглашение приговора Артему Чекалину назначено на 13 апреля.

Ранее Чекалин сообщил в суде, что он вместе с бывшей женой не успел вовремя заплатить налоги в 2024 году из-за конфликтов во время развода. Именно это и привело скандально известную пару на скамью подсудимых.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трампа уличили в демонстративном игнорировании переговоров с Ираном
Овечкин помог «Вашингтону» вырвать победу у «Питтсбурга»
Россиян предупредили о неприятностях после звонка «мобильного оператора»
Опять лето? До +16 и без снега: погода в Москве и Питере 13–19 апреля
Лерчек обратилась к суду с неожиданной просьбой о милосердии
Десятки человек погибли в массовой давке на экскурсии в Гаити
Итоги переговоров США и Ирана: к чему пришли стороны, что известно
Возвращенная из плена жительница Суджи рассказала о защите армией РФ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 апреля
Эти автомобили почти не теряют с годами в цене: топ-20 самых выгодных машин
В США разъяснили, как Иран будет пропускать корабли через Ормузский пролив
В РАН оценили, какие инфекции способны вызвать новую пандемию
Грузовик подмял под себя легковой автомобиль под Хабаровском
Слухи о конце карьеры, клеймо живодера, инфаркт: как живет Юрий Куклачев
Озвучен главный печальный исход переговоров США и Ирана
Россиянам напомнили о штрафах за курение на балконе
Стало известно, набирают ли ВСУ в ряды наемников доминиканцев
В МИД РФ озвучили, какая задача будет стоять перед новым генсеком ООН
Выборы в Венгрии: шансы Орбана, вмешательство ЕС, последствия для России
Мексика отказалась возвращать российской пианистке 17-летнюю дочь
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
