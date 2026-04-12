Лерчек обратилась к суду с неожиданной просьбой о милосердии

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), проходящая лечение от рака желудка четвертой стадии, обратилась в суд с просьбой проявить милосердие к ее бывшему мужу Артему Чекалину. Его обвиняют в выводе более 250 млн рублей за границу, и на прениях прокурор запросил для него 7,5 лет колонии со штрафом 196 млн рублей, пишет РИА Новости.

В своем письме судье блогер поблагодарила за приостановку ее собственного дела, что позволило ей сосредоточиться на лечении и времени с детьми. Она попросила пожалеть отца своих детей, отметив, что все налоги уплачены. Сам Чекалин в последнем слове просил условный срок, чтобы растить троих детей.

Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее к отцу моих детей (Отцу с большой буквы), — попросила Чекалина в письме.

Уголовное дело в отношении самой Лерчек было приостановлено до ее выздоровления. Оглашение приговора Артему Чекалину назначено на 13 апреля.

Ранее Чекалин сообщил в суде, что он вместе с бывшей женой не успел вовремя заплатить налоги в 2024 году из-за конфликтов во время развода. Именно это и привело скандально известную пару на скамью подсудимых.