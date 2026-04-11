Экс-муж Лерчек заявил, что ссоры привели их на скамью подсудимых Экс-муж Лерчек сообщил, что они не заплатили налоги из-за семейных разборок

Бывший муж блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артем Чекалин сообщил в суде, что они не успели вовремя заплатить налоги в 2024 году из-за конфликтов во время развода. Теперь их подозревают в выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, передает РИА Новости.

Нужно было оплатить налоги новые, которые по Дубаю, это был май или июнь 2024 года. Нам налоговая официально под протокол дала месяц, сказали, что в случае неуплаты будут какие-то последствия. Честно сказать, в ссорах там не то, что налоги, друг друга обвиняли. Налоги не заплатили. Как и обещали в налоговой, через месяц отправили на возбуждение дела, 2 октября 2024 года меня опять задержали, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Гособвинение в прениях сторон попросило Гагаринский суд Москвы приговорить Чекалина к 7,5 года колонии. Прокурор также просит назначить обвиняемому наказание в виде штрафа в размере почти 200 млн рублей. При этом гособвинение попросило учесть в качестве смягчающих обстоятельств тот факт, что Чекалин воспитывает троих детей.

До этого СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении блогеров. Адвокат экс-супруга блогера заявил, что они полностью погасили налоговую задолженность. Постановление следствия приобщили к материалам уголовного дела.