Экс-супруга Лерчек могут посадить на 7,5 года за аферу с деньгами

Для Чекалина просят 7,5 года за аферу с деньгами от фитнес-марафонов

Гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы приговорить к семи с половиной годам колонии бывшего супруга блогерши Лерчек Артема Чекалина, передает ТАСС. Такая мера, по мнению обвинителей, считается соразмерной совершению незаконных валютных операций на сумму более 250 млн рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов блогера.

Также прокурор просит назначить Чекалину дополнительное наказание в виде штрафа в размере почти 200 млн рублей. Она добавила, что считает необходимым назначить подсудимому семь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, взяв под стражу в зале суда.

Обвинение попросило суд учесть смягчающие обстоятельства, к которым относятся трое малолетних детей, пожилые родители и положительные характеристики. Чекалин частично признал вину, но не признал умысел. Прокуратура предложила зачесть домашний арест в срок наказания.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет принял решение не возбуждать уголовное дело против Лерчек и ее бывшего супруга. По словам адвоката, основанием для такого решения стало полное погашение налоговой задолженности.