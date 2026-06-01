Бывший муж Лерчек попросил суд выпустить его из СИЗО

Бывший муж блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артем Чекалин попросил отменить приговор, заявил Telegram-каналу «112» его адвокат Константин Третьяков. По словам правозащитника, Чекалин хочет, чтобы его оправдали по делу о незаконном выводе средств и отпустили из СИЗО.

При этом Третьяков уточнил, что мужчина не имеет претензий к содержанию в месте заключения. Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Его приговорили к семи годам колонии по уголовному делу о незаконном выводе 251 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов.

Ранее сообщалось, что Лерчек и Чекалин продали недостроенный особняк стоимостью почти 1 млрд рублей. Отмечается, что дом нашел нового владельца после того, как инфлюенсер погасила долг в размере 175 млн рублей перед ФНС. Бывшие супруги не могли совершать операции с недвижимостью при наличии задолженности.

До этого Лерчек рассказала, что начала пятый курс химиотерапии из девяти назначенных. В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, однако уже на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Позднее врачи выявили у нее рак желудка четвертой стадии.