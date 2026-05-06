06 мая 2026 в 21:19

У брата осужденного на семь лет Чекалина нашли долги

Super.ru: брат Артема Чекалина Аркадий задолжал налоговикам 1,5 млн рублей

Издание Super.ru выяснило, что у Аркадия Чекалина, который приходится братом бизнесмену Артему Чекалину, образовался крупный долг перед налоговой. Как пишут авторы, родственник бывшего мужа блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) задолжал ФНС 1 525 924 рубля и 96 копеек.

Ранее Чекалин выплатил ФНС 900 млн рублей. Его признали виновным в незаконном выводе средств за рубеж. Защита уже обжаловала приговор. Сейчас осужденный блогер находится в СИЗО «Бутырка».

Также Московский городской суд признал законным приговор бывшему партнеру звездной четы Роману Вишняку. Предприниматель получил 2,5 года колонии и штраф в полмиллиона рублей.

До этого ФНС заблокировала банковские счета комика Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из-за долга в 46 тыс. рублей. Согласно документам, телеведущий не закрыл свое ИП в России. Кроме того, за ним числятся заблокированные счета от июня 2024 года и июля 2025 года, в качестве причины указано «непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в срок».

