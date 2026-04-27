27 апреля 2026 в 16:01

Осужденный на семь лет Чекалин выплатил налоговикам почти миллиард рублей

Артем Чекалин
Блогер Артем Чекалин, которого приговорили к семи годам колонии, выплатил Федеральной налоговой службе 900 млн рублей, сообщил Telegram-канал «112». Его признали виновным в незаконном выводе средств за рубеж по подложным документам. Защита уже обжаловала приговор.

По информации канала, сегодня, 27 апреля, адвокат посетил Чекалина. Со слов защитника, блогер не жалуется на условия содержания в СИЗО «Бутырка». Тем временем его бывшая жена блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) активно продвигает новый бренд в соцсетях.

Ранее старший преподаватель кафедры финансового права МГЮА имени О. Е. Кутафина Кирилл Карпов рассказал, что россияне, скрывшие свои доходы от декларирования, могут получить от ФНС запрос с требованием предоставить разъяснения и подтверждающие бумаги. Эксперт предупредил, что при обнаружении нарушений гражданам доначислят налог, начислят пени и выпишут штрафы.

Кроме того, исполнительный директор института социально-экономического прогнозирования имени Д. И. Менделеева Андрей Щербаков заявил, что подоходный налог с физлиц (НДФЛ) нужно обнулить, а ключевую ставку Центробанка уменьшить до 3%. По мнению эксперта, такие меры необходимы для поддержания устойчивости рубля.

