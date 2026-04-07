Экономист призвал отменить НДФЛ ради стабильности курса рубля

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) необходимо отменить, а ключевую ставку Центробанка снизить до 3%, заявил исполнительный директор института социально-экономического прогнозирования имени Д. И. Менделеева Андрей Щербаков на X Московском экономическом форуме (МЭФ). По его словам, это необходимо в целях обеспечения стабильности курса национальной валюты, передает корреспондент NEWS.ru.

Необходимо обеспечивать стабильность курса национальной валюты. При избыточном экспорте это вообще ничего не стоит для ЦБ. [Необходимы] низкопроцентные кредиты, ключевая ставка не должна быть выше 3%, а для инвестиционных программ она вообще должна быть 1–2%, — сказал Щербаков.

Кроме того, специалист затронул тему внешнеторгового баланса. Он заявил, что избыточный экспорт стране не нужен и он должен быть небольшим, но в разумных пределах, по крайней мере на несколько десятков миллиардов долларов. Говоря о налоговой системе, экономист предложил перестать облагать налогом труд и перейти к налогообложению потребления, назвав это самым основным изменением.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что резкое снижение ключевой ставки до 3% приведет к гиперинфляции, а менее значительное, но все же резкое сокращение до 6% обернется ростом цен на десятки процентов. Она отметила, что подобные предложения часто поступают в адрес Центробанка как ориентир на международную практику.