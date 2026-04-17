«Ипотека — это кабала»: Миронов о повышении МРОТ, шестидневке и росте НДС

Кто в РФ зарабатывает триллионы, пока бюджетники выживают, зачем переподчинять Росстат президенту, как патриотический социализм поможет россиянам победить на СВО и развиваться внутри страны, в интервью NEWS.ru рассказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Откуда взять деньги на повышение МРОТ

— Вы предлагаете поднять МРОТ до 60 тыс. рублей за полтора-два года. Но бюджет уже дефицитен: за два месяца - минус 3 трлн. Где взять деньги в условиях военных расходов и падения нефтегазовых доходов?

— У нас есть проблемы в образовании и здравоохранении. Если учитель в Москве получает до 150 тыс. рублей, то в глубинке — около 27 тыс. С учетом роста цен и тарифов ЖКХ выжить невозможно. Люди понимают, что государство ставит их в неравные условия.

Что касается нашего предложения по увеличению МРОТ, это нужно делать. Государство — это люди. У меня есть интернет-приемная, получаю письма. В свое время президент распорядился добавить немного средств медикам. Но забыли о скорой помощи — сегодня ее не дождаться. Машины старые, ломаются. Люди не хотят работать, потому что получают нищенские зарплаты. У водителей они маленькие. А ведь это «передовая», те, кто должен спасать человека. Я уже не говорю о врачах, учителях, работниках культуры, всех бюджетниках. Их зарплаты должны быть другими. Все идет от минимального размера оплаты труда.

Давайте возьмем налог с банков. Вы получили огромные деньги, зарабатываете немерено. А ничего, что топ-менеджеры государственных корпораций получают десятки миллионов рублей в месяц? Я не оговорился.

Мы добились повышения прогрессивной ставки на доходы физических лиц: 22% для тех, кто получает более 50 млн рублей в год. А ничего, что некоторые получают 500 млн? Они тоже платят 22%! Давайте возьмем с них больше, перестанем возвращать НДС при экспорте нефти и газа. Нужно ввести нормальный, справедливый налог на роскошь.

Наше требование об увеличении минимального размера оплаты труда абсолютно правильное. Президент нас слышит. Когда наша партия [«Справедливая Россия»] только образовалась в 2006 году, мы выступали за необходимость введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Вот уже третий год прогрессия есть, но не такая, как нам хотелось бы.

Восемь лет мы добивались индексации пенсий для работающих пенсионеров — вопрос был решен.

«Заплатите человеку нормальную зарплату — и он отработает сполна»

— Бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами, чтобы справиться с тяжелой трансформацией экономики. Он заявил, что люди должны работать с восьми утра до восьми вечера. А ведь еще несколько лет назад Дмитрий Медведев обсуждал переход на четырехдневную рабочую неделю. Как вы оцениваете предложение Дерипаски?

— Мое мнение простое: я бы предложил господину Дерипаске начать с себя. Если людей заставить пахать в таком режиме — вырастет ли у них зарплата? Говоря по-русски - фигушки. Все, чего они добьются, — это того, что за те же самые деньги их будут выжимать до седьмого пота.

Не надо этого делать. Нужно начинать не с увеличения рабочих часов, а с того, о чем мы уже не раз говорили: с достойной оплаты труда. Заплатите человеку нормальную зарплату — и он отработает сполна. Это элементарные вещи: чтобы сотрудник работал эффективно, он должен иметь возможность полноценно отдохнуть в нормальных условиях и нормально питаться. На все это нужны деньги. Платите адекватно — получите совершенно другую отдачу и рост производительности.

Поэтому я отношусь резко отрицательно к идее шестидневной рабочей недели.

«Повышение НДС — вынужденная мера»

— С января НДС вырос до 22%. Как это отразилось на социально-экономической ситуации в стране — ЖКХ, продуктах и услугах?

— К сожалению, это вынужденная мера. Впервые за все время нахождения нашей партии в Госдуме мы проголосовали за бюджет. Идет война, мы же реалисты. Все это отражается в ценах.

Повышение НДС — вынужденная мера, но она сказалась отрицательно. Чем скорее вернемся к снижению, тем лучше. Приоритетнее взять и увеличить МРОТ, пенсию, наконец-то нормально платить стипендию, чтобы дети могли хотя бы питаться. Если хочешь учиться в другом городе, никто тебе не даст общежитие. Только за счет родителей, если у них есть деньги.

Я не сомневаюсь, что мы будем возвращаться к ставке НДС. Но самое главное — нужно наводить порядок в Центральном банке.

Как приобрести жилье без кабалы

— Сергей Михайлович, с февраля семейная ипотека ограничена: одна семья, супруги - обязательно созаемщики. Что «Справедливая Россия» предлагает для решения жилищного вопроса?

— Это больнейший вопрос, в том числе с точки зрения решения демографической проблемы. Ипотека сегодня не по карману, это кабала. У нас есть две альтернативы.

Первая — стройсберкассы. Напомню: ипотека — это американская модель приобретения недвижимости через залог. Есть европейская — стройсберкассы. Это кредитное учреждение, где люди могут с помощью государства накапливать деньги. Если не вдаваться в подробности, то это будет примерно в два с половиной раза дешевле любой ипотеки. Банки, как кобры, стоят на своем, потому что понимают — это конкурент. Сейчас люди вынуждены идти в банки за ипотекой, а тут будет другая структура. Нас поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин. Я уверен, что рано или поздно это решение примут.

Второе — наемные дома. Приведу в пример Францию — капиталистическую страну. Там есть очень простое правило: 20% жилья в каждом построенном доме (частный капитал) отдают государству, чтобы предоставлять жилье тем, кому оно нужно. 20% — это много, давайте сделаем у нас хотя бы 5%. Сейчас по всей стране возвели новостройки — продано 32%, а 68% пустуют. При этом людям негде жить. Мы говорим: «Давайте рожать». А где рожать, если нет условий?

Все это необходимо делать. Мы будем настаивать на своей позиции, потому что решение жилищной проблемы очень важно. Социальный наем — приватизировать нельзя, но жить-то можно! В советское время у нас не было частной собственности, но мы получали жилье. Если семья увеличивалась, то дети продолжали проживать в этих квартирах. Все это возможно: не обязательно иметь квартиру в частной собственности, но нужно жить в нормальных, комфортных условиях. В Москве строят так называемые человейники по 20–25 кв. м — это не комната, а квартира! Что в ней планировать семье с детьми? Это полное безумие. Уверен, что наши предложения по решению жилищной проблемы пробьют себе дорогу.

Как Росстат считает уровень инфляции и бедности

— Вы обвинили Росстат в жонглировании цифрами и предложили переподчинить его напрямую президенту или правительству. Как это изменит качество данных?

— У нас инфляция рассчитывается по нескольким сотням показателей, в том числе учитывается цена билета на самолет в Дубай. Кто из наших пенсионеров или бюджетников летает в ОАЭ? Смеяться, что ли? Я уже говорил, что сегодня Росстат — это отдел хорошего настроения при Министерстве экономического развития. Нельзя же так!

Президент поставил задачу к 2030 году снизить уровень бедности, чтобы было не больше 7%. Росстат в декабре прошлого года отрапортовал: «У нас вообще 6,7%». Опа, молодцы какие! Все, победили бедность, но это же неправда. Это лукавство, потому что они придумывают новые параметры подсчета. А люди живут бедно, не могут себе позволить ничего лишнего. Я хожу в магазины и вижу глаза бабушки, которая проходит мимо витрины с 20 или 40 сортами колбасы, сглатывает слюну и покупает пакетик молока с половинкой хлеба, потому что у нее нет денег.

Росстат должен показывать правдивую картину. Если мы хотим лечить болезнь, нам нужен объективный диагноз, а не красивые картинки, которые рисует ведомство, находящееся в подчинении Минэкономразвития. Наше требование — переподчинить его президенту. Пусть у главы государства, который определяет внутреннюю и внешнюю политику, будет правдивая картина. Пусть он видит, что происходит на самом деле. Он и так понимает: ему пишут люди, обращаются.

На прямой линии впервые за все годы пенсии стали самым главным вопросом. Люди понимают, что, когда отчитываются о средней пенсии во столько-то тысяч рублей, речь идет не о них. Мне пишут: «А где живут эти счастливые пенсионеры?» У нас социальная пенсия — 8500 рублей, и многие получают именно такую, а не заоблачные суммы.

Мигранты: порядок вместо анклавов

— Вы неоднократно выступали за ограничение въезда мигрантов в РФ без полисов ДМС. Но при этом дефицит рабочей силы в стране растет. Где граница между защитой граждан и экономическими потребностями?

— Рядом с нами находится Белоруссия. В народе говорят, что Батька — молодец. Он спрашивает: «Вам нужны рабочие руки из-за рубежа? Во-первых, докажите, что не можете привлечь на эту работу белорусов». Доказали? Хорошо. Тогда есть очень простое правило: строятся временные бараки вне населенного пункта, на объекте. Люди приезжают без семей, заработали — получили деньги и уехали. Все, до свидания. Никакой социальной нагрузки. Мы говорим, что в России нужен такой же принцип: приехал — поработал — попрощался.

Приведу цифры. Официальная статистика: только 28% въезжающих в страну планируют работать. Зачем остальные едут, чем они занимаются? У нас есть радикальное предложение: давным-давно нужно было вводить визовый режим со странами Центральной Азии. Дружба дружбой, а табачок врозь, потому что бесконтрольная миграция — это очень опасно. Посмотрите на клубы смешанных единоборств и отряды самообороны. Кто там занимается? Зачем нам все эти приезжие, к чему они готовятся? Сколько преступлений совершают?

Поэтому одно из требований — медицинский полис. Если к нам приехала женщина, которая будет рожать, она получит место в роддоме. Все это будет бесплатно. Зачем мы это делаем?

До трагедии в «Крокусе» мы криком кричали — в ответ была тишина. На сегодняшний день было принято 26 законопроектов. Сейчас полиция может без суда депортировать кого угодно — раньше этого не было.

Мы видим, как создаются анклавы, где местные жители уже не хотят находиться, потому что это невозможно. Поэтому здесь нужно наводить порядок, и мы дальше будем работать в этом направлении.

Призыв круглый год: правильно, но льготы нужны

— В 2026 году был впервые введен круглогодичный призыв — 261 тыс. человек. Как «Справедливая Россия» относится к этому решению? В достаточном ли объеме государство обеспечивает срочников и их семьи социальными гарантиями?

— Я абсолютно доверяю министру обороны Андрею Белоусову. Он правильно делает, пусть так и будет. Военные ориентируются на определенные сроки, но призвать могут в любое время. Срочники не участвуют в специальной военной операции. Однако сейчас боевая обстановка есть практически везде, и не только в приграничных регионах.

Однажды я встречался с человеком в Калужской области. Впервые услышал сигнал тревоги — честно говоря, было не по себе, потому что в Москве сирены не включают. Меня поселили в гостевом домике, рядом был монах. Вдруг слышу: сирена, потом звук летящего дрона. Я открыл рот, а монах меня повалил и прикрыл собой. Для них это нормально. Если срочник вдруг окажется в такой ситуации, на него тоже должны распространяться какие-то льготы. Может быть, не такие, как на фронте, но сегодня их нет. В целом решение абсолютно правильное — оно не вызывает у нас никаких вопросов.

Выборы-2026: «Справедливую Россию» «хоронят», а партия живет

— В 2026 году пройдут выборы в Госдуму. Политологи говорят, что «Справедливая Россия» может не преодолеть пятипроцентного барьера. Насколько вы уверены в результате? Чем патриотический социализм как идеологема отличается от того, что партия предлагала на прошлых выборах?

— Нас «хоронят» каждый год, на любых выборах. Но мы — третья фракция в Госдуме. Впереди нас только «Единая Россия» и КПРФ. Люди нас поддерживают, знают, чего мы хотим и требуем. Они поддержат нас на предстоящих выборах — я в этом не сомневаюсь. Абсолютно уверен, что наша фракция будет в девятом созыве Госдумы. Более того, я поставил задачу ее увеличить.

Патриотический социализм — это действительно новая идеологема. Мы — социалисты, но не хотим того социализма, который был в Советском Союзе. Многие люди жили тяжело, было много несправедливости. Мы выступаем за то, чтобы государство по справедливости заботилось о своих гражданах, — речь идет о зарплатах, тарифах ЖКХ, пенсиях, стипендиях и нормальном здравоохранении.

Например, СМИ пишут о героическом поступке девятилетнего мальчика, который принял роды у мамы. Молодец, конечно. Но ему пришлось принимать роды, потому что скорая помощь не доехала. Произошла оптимизация: закрыли роддома и фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах. Это все неправильно.

Мы за социализм, но нельзя быть непатриотом. Сегодня, особенно в условиях специальной военной операции, если ты не думаешь о будущем своей страны, не хочешь ее процветания, что и есть патриотизм, то это путь в никуда.

Когда опрашивают старшеклассников в Москве, Петербурге и в моем родном городе, вдруг оказывается, что более 80% не хотят учиться и жить в России. Они хотят - «там». Не знают, что за границей их никто не ждет, там будет плохо. Но это говорит о том, что сегодня воспитанием никто не занимается. Учителям некогда.

У медиков есть печальная шутка: «Почему мы вынуждены работать на полторы ставки? Потому что на одной — есть нечего, а на двух — некогда». То же самое можно сказать об учителях. Поднятие флага в школе — замечательная инициатива. Но я получаю письма от родителей: зимой назначают двух детей — мальчика и девочку. Они, бедные, стуча зубами, выбегают на улицу и быстро поднимают флаг. Все остальные в школе - даже не смотрят в окно, занимаются своими делами. Это не воспитание.

Мы, социалисты, выступаем за то, чтобы все были патриотами. Но это нужно воспитывать, этим вопросом надо заниматься. При сегодняшней ситуации в образовании, к сожалению, такого не происходит.

— «Справедливая Россия» позиционирует себя как конструктивная оппозиция. Но насколько возможна реальная оппозиционная работа в нынешних условиях?

— Начну с добрых слов в адрес председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. Как в народе говорят, «снимаем шляпу». Я помню прошлые созывы, когда у большинства — «Единой России» — было 350 мандатов. Что они делали раньше? Все комитеты возглавляли только единороссы, и близко никого не было. Сегодня что мы имеем благодаря Володину? Одна половина всех комитетов — у «Единой России» (справедливо, люди за них проголосовали, у них большинство), другая — у всех других фракций.

Володин ввел так называемые десятиминутки. Каждая фракция имеет право во время пленарного заседания выйти на трибуну и сказать все, что хочет. С трибуны Госдумы — это очень важно. Причем идет прямая трансляция (спасибо телеканалу «Россия 24»).

Несмотря на то, что мы находимся в оппозиции к фракции большинства — «Единой России», нам создали нормальные условия. Когда мы голосуем за тот или иной законопроект, всегда можем публично высказать свою позицию. Никто не замалчивает, не убирает, как было раньше. Несмотря на оппозиционность, мы работаем.

После того как началась специальная военная операция, 9 марта 2022 года я собрал 28 человек (трое беспартийных — это имеет значение) в холле, без журналистов и помощников. Спросил: «Коллеги, я должен понимать, имею ли право говорить от вашего имени о полной поддержке проведения СВО и нашего президента — верховного главнокомандующего?» 28 рук поднялось за.

Читайте также:

«Невежда и хамка»: Каллас бесит и РФ, и ЕС — когда ее отправят в отставку

Еще один друг предал Россию: кто помогает ВСУ бить по танкерам РФ

В Госдуме объяснили, почему Трамп пошел на перемирие с Ираном

Победа Ирана или обман Трампа: что не так с перемирием на Ближнем Востоке

Гладков, Богомаз, Меликов: уйдут ли в отставку — причины, инсайды, прогнозы