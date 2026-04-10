10 апреля 2026 в 14:12

Шохин дал прогноз по ставке Центробанка в апреле

Шохин допустил снижение ключевой ставки ЦБ в апреле на 0,5%

Банк России будет двигаться маленькими «шажками» в снижении ключевой ставки, и в апреле шаг составит 0,5%, предположил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В марте регулятор снизил ее в седьмой раз подряд — с 15,5 до 15%, передает «Интерфакс».

Ему (Центробанку - NEWS.ru) надо демонстрировать тенденцию на снижение ставки и демонстрировать успехи своей ДКП. С другой стороны, понятно, что неопределенность достаточно высока, поэтому вот этими мелкими шажками по 50 базисных пунктов, наверное, будет Центральный банк продвигаться к прогнозу в 13% к концу года, — сказал глава РСПП.

При этом Шохин уверен, что и данный показатель не сильно улучшит ситуацию. По его словам, для восстановления инвестиций ключевая ставка должна быть в районе 10%.

Ранее советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что Центральный банк России на предстоящем заседании в апреле может рассмотреть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Однако, по его словам, также не исключено, что регулятор возьмет паузу.

