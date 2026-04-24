Глава РСПП оценил решение Минфина вернуться к покупкам валюты

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 20:25

Глава РСПП Шохин: покупка валюты Минфином сдержит чрезмерное укрепление рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Возобновление Министерством финансов России покупок иностранной валюты должно сдержать дальнейшее чрезмерное укрепление рубля, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью радиостанции Business FM. При этом он отметил, что большинство аналитиков придерживаются иного долгосрочного прогноза.

Минфин возобновляет покупку валюты, и курс хотя бы не будет укрепляться чрезмерно. Хотя большинство экспертов ожидают, что в течение года плавно все-таки курс будет падать, — сказал Шохин.

Ранее сообщалось, что Минфин с мая 2026 года возобновляет операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке. Решение принято для повышения стабильности и предсказуемости экономических условий, а также для снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику и финансовую систему страны.

До этого профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов отмечал, что увеличение выручки от продажи нефти сказалось на укреплении рубля. По его словам, также на отечественную валюту повлиял низкий инвестиционный спрос.

Экономика
Александр Шохин
РСПП
Минфин
валюты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.