Глава РСПП оценил решение Минфина вернуться к покупкам валюты

Возобновление Министерством финансов России покупок иностранной валюты должно сдержать дальнейшее чрезмерное укрепление рубля, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью радиостанции Business FM. При этом он отметил, что большинство аналитиков придерживаются иного долгосрочного прогноза.

Минфин возобновляет покупку валюты, и курс хотя бы не будет укрепляться чрезмерно. Хотя большинство экспертов ожидают, что в течение года плавно все-таки курс будет падать, — сказал Шохин.

Ранее сообщалось, что Минфин с мая 2026 года возобновляет операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке. Решение принято для повышения стабильности и предсказуемости экономических условий, а также для снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику и финансовую систему страны.

До этого профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов отмечал, что увеличение выручки от продажи нефти сказалось на укреплении рубля. По его словам, также на отечественную валюту повлиял низкий инвестиционный спрос.