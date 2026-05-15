15 мая 2026 в 17:51

ВККС неожиданно заинтересовалась судьей Момотовым

ВККС 25 мая рассмотрит возможную отмену отставки судьи Виктора Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 25 мая намерена обсудить возможность отмены отставки судьи Верховного суда Виктора Момотова, соответствующая информация появилась на официальном сайте инстанции. В этом случае судья лишается неприкосновенности, а также привилегий в материальном и социальном обеспечении, которые дает статус.

Рассмотрение вопроса о прекращении отставки судьи Верховного суда Российской Федерации Момотова Виктора Викторовича на основании п. 6 ст. 15 закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Упомянутая норма позволяет прекратить отставку, если выяснится, что судья допустил нарушения при исполнении своих обязанностей, занялся деятельностью, несовместимой с судейским статусом, либо в отношении него вступил в силу обвинительный приговор. Момотов ушел в отставку в сентябре 2025 года после иска Генпрокуратуры об изъятии активов у связанных с ним лиц.

Ранее Мосгорсуд зарегистрировал апелляционные жалобы на решение об изъятии имущества у Момотова и его компаньона Андрея Марченко на общую сумму 9 млрд рублей. Гражданское дело поступило в суд 17 марта.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

