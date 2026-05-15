ВККС неожиданно заинтересовалась судьей Момотовым

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 25 мая намерена обсудить возможность отмены отставки судьи Верховного суда Виктора Момотова, соответствующая информация появилась на официальном сайте инстанции. В этом случае судья лишается неприкосновенности, а также привилегий в материальном и социальном обеспечении, которые дает статус.

Рассмотрение вопроса о прекращении отставки судьи Верховного суда Российской Федерации Момотова Виктора Викторовича на основании п. 6 ст. 15 закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Упомянутая норма позволяет прекратить отставку, если выяснится, что судья допустил нарушения при исполнении своих обязанностей, занялся деятельностью, несовместимой с судейским статусом, либо в отношении него вступил в силу обвинительный приговор. Момотов ушел в отставку в сентябре 2025 года после иска Генпрокуратуры об изъятии активов у связанных с ним лиц.

Ранее Мосгорсуд зарегистрировал апелляционные жалобы на решение об изъятии имущества у Момотова и его компаньона Андрея Марченко на общую сумму 9 млрд рублей. Гражданское дело поступило в суд 17 марта.