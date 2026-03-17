17 марта 2026 в 15:22

Бывший судья Верховного суда не захотел расставаться с изъятыми миллиардами

Мосгорсуд принял апелляцию на изъятие имущества экс-судьи Момотова и Марченко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мосгорсуд зарегистрировал апелляционные жалобы на решение об изъятии имущества у отставного судьи Верховного суда Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко на общую сумму 9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Гражданское дело поступило в суд сегодня, 17 марта.

В Московский городской суд поступило гражданское дело с апелляционными жалобами на решение Останкинского районного суда города Москвы от 14 октября 2025 года, которым антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к В. В. Момотову, А. В. Марченко, И. А. Марченко был удовлетворен в полном объеме, — говорится в сообщении.

При этом ранее сообщалось, что бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов решил не обжаловать изъятие у него 9 млрд рублей. Уточняется, что срок подачи заявления истек в пятницу, 5 декабря. По словам источника, при этом компаньон Момотова Андрей Марченко подал апелляционную жалобу.

В декабре 2025 года генпрокурор России Александр Гуцан сообщал, что с начала года по инициативе прокуроров утратили доверие и лишились должностей более 700 чиновников. По его словам, сейчас ведется работа по законодательному закреплению последствий таких увольнений, в частности, рассматривается возможность введения временного запрета на занятие определенных должностей.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
