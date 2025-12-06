Экс-судья ВС принял неожиданное решение по изъятым у него 9 млрд рублей ТАСС: бывший судья Момотов решил не обжаловать изъятие у него 9 млрд рублей

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов решил не обжаловать изъятие у него 9 млрд рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Уточняется, что срок подачи заявления истек в пятницу, 5 декабря. По словам источника, при этом компаньон Момотова Андрей Марченко подал апелляционную жалобу.

Момотов решил не подавать апелляцию на решение об изъятии его имущества и средств обращения их в доход государства, — отметил источник.

По версии Генпрокуратуры, стоимость активов Момотова может составлять не менее 9 млрд рублей (в них входят земельные участки и около 80 нежилых зданий). По предварительной информации, экс-судья мог тайно участвовать в гостиничном бизнесе (речь идет о сети отелей Marton) на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей. Уточнялось, что имущество судья оформлял на свою 90-летнюю мать, обеспечив ей смену фамилии.

До этого совет судей России единогласным решением отправил в отставку председателя Момотова, который занимал эту должность с 2016 года. Решение было принято на основании письменного заявления экс-судьи, сам он при этом не присутствовал и находится под следствием, его обвиняют в нарушении антикоррупционных правил.