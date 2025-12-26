Проезд в петербургском метро может подорожать почти до 100 рублей Стоимость проезда в метро Петербурга могут увеличить до 95 рублей

Власти Санкт-Петербурга планируют очередное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте с 1 января 2026 года, сообщает «Фонтанка». В случае утверждения новых цен жетон для проезда в метро будет стоить 95 рублей вместо текущих 86 рублей. Соответствующая заявка уже подана городским Комитетом по тарифам и находится на рассмотрении.

Стоимость большинства видов проездных документов вырастет примерно на 10%. Цена разового билета на наземный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай) увеличится с 80 до 88 рублей. Поездка по электронным картам «Подорожник» и Единой карте петербуржца подорожает до 66 рублей против нынешних 60. Пересадочный тариф в течение одного часа изменится с формулы «60-13-бесплатно» на «66-14-бесплатно». Стоимость единого билета на 90 минут для всех видов транспорта возрастет до 106 рублей.

При этом льготные тарифы для студентов и школьников останутся на прежнем уровне. Месячный комбинированный билет для студентов сохранит цену в 802 рубля, а единый именной билет для этой категории — 1599 рублей. Месячный проездной для учащихся также не изменится.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга превышает аналогичный показатель Москвы почти на восемь рублей. В столице фиксированная цена одной поездки составляет 74 рубля. В Петербурге средняя стоимость проезда достигает 81,5 рубля. Самые низкие тарифы среди крупных городов зафиксированы в Махачкале. Там средняя цена поездки составляет всего 26 рублей. Более доступными по сравнению с Петербургом и Москвой являются тарифы в Саратове, Ростове-на-Дону, Уфе и Самаре.