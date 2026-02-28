Школьника нашли мертвым в Подмосковье

Пропавшего в подмосковном Подольске школьника нашли мертвым, пишет Telegram-канал «112». По информации источника, 11-летний ребенок пропал накануне, 27 февраля, в вечернее время.

Как пишут авторы материала, Дима (имя изменено) после школы пошел с друзьями кататься на ледянке. Однако вечером он домой не пришел. В поисках приняли участие полицейские и волонтеры. По сообщению канала, мальчик погиб под завалами снега.

Позже «112» сообщил, что Диму, предварительно, завалила уборочная машина, когда он находился в вырытом туннеле. За дело взялась региональная прокуратура.

