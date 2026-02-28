Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 16:48

Школьника нашли мертвым в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пропавшего в подмосковном Подольске школьника нашли мертвым, пишет Telegram-канал «112». По информации источника, 11-летний ребенок пропал накануне, 27 февраля, в вечернее время.

Как пишут авторы материала, Дима (имя изменено) после школы пошел с друзьями кататься на ледянке. Однако вечером он домой не пришел. В поисках приняли участие полицейские и волонтеры. По сообщению канала, мальчик погиб под завалами снега.

Позже «112» сообщил, что Диму, предварительно, завалила уборочная машина, когда он находился в вырытом туннеле. За дело взялась региональная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в одном из детских садов Перми девочка из ясельной группы получила ожоги ног. Оказалось, что помощница воспитателя поставила ребенка в ванну и включила воду, не проверив ее температуру. Из лейки потек кипяток, и ребенок обварил конечности.

До этого сообщалось, что утром 27 февраля пять человек пропали в горах Урала во время поездки на снегоходах. По предварительным данным, туристы перестали выходить на связь после выезда в горную местность. По плану путешественники должны были вернуться в населенный пункт три дня назад.

