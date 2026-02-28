Стали известны результаты российского лыжника на Кубке мира в Швеции Российский лыжник Коростелев не прошел квалификацию в спринте на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелев не сумел пробиться в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, сообщается на сайте турнира. Он занял 50-е место, уступив лидеру квалификации Йоханнесу Клебо почти 11 секунд.

В следующий раунд проходят 30 спортсменов с лучшим временем. Для Коростелева эта гонка стала второй подряд за день — ранее он участвовал в командном спринте классикой, где сборная России заняла пятое место.

До этого появилась информация, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не примут участия в этапе Кубка мира в США. Спортсмены решили сосредоточиться на подготовке к финальным соревнованиям Кубка России. Как пояснил главный тренер национальной команды Евгений Сорин, возможность выступления за океаном рассматривалась, однако приоритет был отдан внутреннему турниру.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил, что российские лыжники достойно выступили на зимней Олимпиаде — 2026. Он подчеркнул, что Савелий Коростелев упустил медаль в скиатлоне из-за тактической ошибки, а Дарья Непряева оказалась не готова к соревнованиям.