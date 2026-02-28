Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 17:59

«Ракета пролетала»: дом блогера Buster оказался в эпицентре взрывов в Дубае

Рядом с домом блогера Buster в Дубае пролетела ракета и прогремел мощный взрыв

Подписывайтесь на нас в MAX

Рядом с домом блогера Buster (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) в Дубае прогремел мощный взрыв. Стример записал видео подписчикам в Telegram-канале, на котором виднеется столб густого дыма.

Рядом с домом сейчас ракета пролетела, — написал он.

Стример владеет одноименным YouTube-каналом «Бустер», где на него подписано более 3,6 млн человек, и Twitch-каналом «Buster». Победитель 2021 года в рейтинге «20 самых перспективных россиян до 30 лет» по версии Forbes в категории «Новые медиа». В июле 2021 года Buster занял первое место в топе русскоязычных стримеров по онлайн на Twitch.

взрывы
блогеры
Дубай
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы рухнул арочный вход в сквер рядом с метро «Фрунзенская»
У пятизвездочного отеля в Дубаи вспыхнул пожар
Иранские ракеты ударили по американским базам
Сын президента Ирана вышел на связь и раскрыл судьбу своего отца
В ЭКЦ МВД рассказали, зачем оппоненты распространяют фейки о России
В Госдуме определили роль иранской оппозиции в военной операции США
Иранскую ракету сбили рядом с самым большим колесом обозрения в мире
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта
Безопасно ли туристам из России в ОАЭ? Что делать, отмены рейсов
«Ракета пролетала»: дом блогера Buster оказался в эпицентре взрывов в Дубае
«Из-за войнушки»: российских туристов заперли в Маскате
МИД РФ обвинил США в попытках подорвать основы глобального миропорядка
Российские туристы оказались в ловушке на Маврикии
Письмо Татьяны Онегину из частной коллекции оказалось утерянным подлинником
Два грузовых судна столкнулись в Финском заливе
Иранские ракеты попали в корабль ВМС США
Россияне не могут вернуться домой из-за закрытия аэропортов в ОАЭ
Стало известно, сколько может продлиться военная операция США против Ирана
Емельяненко и Фатеев возглавили Союз ММА России
Россия и Китай запросили экстренный созыв Совбеза ООН по ситуации в Иране
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.