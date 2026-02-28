«Ракета пролетала»: дом блогера Buster оказался в эпицентре взрывов в Дубае Рядом с домом блогера Buster в Дубае пролетела ракета и прогремел мощный взрыв

Рядом с домом блогера Buster (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) в Дубае прогремел мощный взрыв. Стример записал видео подписчикам в Telegram-канале, на котором виднеется столб густого дыма.

Рядом с домом сейчас ракета пролетела, — написал он.

Стример владеет одноименным YouTube-каналом «Бустер», где на него подписано более 3,6 млн человек, и Twitch-каналом «Buster». Победитель 2021 года в рейтинге «20 самых перспективных россиян до 30 лет» по версии Forbes в категории «Новые медиа». В июле 2021 года Buster занял первое место в топе русскоязычных стримеров по онлайн на Twitch.