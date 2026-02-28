Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 19:11

«Готовы на все»: раскрыто, откажется ли Иран от обогащения урана

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран не станет отказываться от обогащения урана

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Тегеран не станет отказываться от обогащения урана для гражданских целей, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью американскому телеканалу NBC News. По его словам, иранские представители пытались доказать США, что их ядерная программа носит сугубо мирный характер.

Мы сообщали американской команде [переговорщиков], что готовы на все, чтобы доказать мирный характер нашей ядерной программы. Но мы не отказываемся от своего права на обогащение [урана], — подчеркнул Аракчи.

Ранее американские СМИ сообщали, что ядерная сделка между Вашингтоном и Тегераном сорвалась из-за Израиля. Как заявил анонимный ближневосточный дипломат, уже на прошлой неделе стороны были максимально близки к успеху, однако Тель-Авив предпринял решительные шаги, чтобы заблокировать дипломатический процесс. Как рассказал источник, Белый дом поддался давлению своего главного союзника в регионе, пожертвовав возможностью мирного урегулирования ради интересов Тель-Авива.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в преднамеренном срыве дипломатических усилий по ядерному урегулированию. По словам американского лидера, после военной операции «Полуночный молот» в 2025 году Вашингтон неоднократно предлагал Ирану условия новой сделки, но все инициативы были проигнорированы.

Ближний Восток
Иран
МИД
позиции
переговоры
ядерная сделка
