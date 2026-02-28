США обвинили в подлой переговорной тактике Профессор Коктыш: США используют переговоры только для затягивания времени

Вашингтон использует переговоры для того, чтобы выиграть время и «заморочить голову» оппонентам, заявил в беседе с ИС «Вести» профессор МГИМО Кирилл Коктыш. По его мнению, подтверждением этой стратегии служат удары по Ирану, которые нанесли во время паузы в диалоге по ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном.

Аналогичная тактика, по мнению профессора, применялась и в Венесуэле. Переговоры с ее лидером Николасом Мадуро закончились его похищением и судом.

Возникает устойчивое подозрение, что Штаты могут использовать переговоры просто для того, чтобы убедить другую сторону воздержаться от действий. Просто для того, чтобы выиграть время. Вот, и переговоры <...> могут нести не функциональную нагрузку, в общем-то, а быть способом заморочить голову, — констатировал профессор.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что 28 февраля страна начала масштабную военную кампанию против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен защитить американский народ, устранив угрозы на Ближнем Востоке.

Перед этим Израиль нанес удар по резиденции президента, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорту в Тегеране. Известно, что лидера Ирана Али Хаменеи перевезли в безопасное место.