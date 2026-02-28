Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 11:48

США обвинили в подлой переговорной тактике

Профессор Коктыш: США используют переговоры только для затягивания времени

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вашингтон использует переговоры для того, чтобы выиграть время и «заморочить голову» оппонентам, заявил в беседе с ИС «Вести» профессор МГИМО Кирилл Коктыш. По его мнению, подтверждением этой стратегии служат удары по Ирану, которые нанесли во время паузы в диалоге по ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном.

Аналогичная тактика, по мнению профессора, применялась и в Венесуэле. Переговоры с ее лидером Николасом Мадуро закончились его похищением и судом.

Возникает устойчивое подозрение, что Штаты могут использовать переговоры просто для того, чтобы убедить другую сторону воздержаться от действий. Просто для того, чтобы выиграть время. Вот, и переговоры <...> могут нести не функциональную нагрузку, в общем-то, а быть способом заморочить голову, — констатировал профессор.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что 28 февраля страна начала масштабную военную кампанию против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен защитить американский народ, устранив угрозы на Ближнем Востоке.

Перед этим Израиль нанес удар по резиденции президента, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорту в Тегеране. Известно, что лидера Ирана Али Хаменеи перевезли в безопасное место.

США
Израиль
переговоры
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Минздрава США раскрыл число зависимых от опиоидов американцев
ВС РФ освободили населенные пункты в Запорожской и Харьковской областях
Стало известно, как США назвали военную операцию против Ирана
ВСУ остались без «элитного» прикрытия сразу на двух направлениях
«Искандер» сжег HIMARS, кошмаривший Белгород: удары по Украине 28 февраля
Трамп устроил разнос главу ФБР из-за видео с пивом
Названы регионы, которые засыплет снегом в первую неделю марта
Жесткий ответ Ирана на атаки Израиля попал на видео
«Хлеба и революции»: как и почему пала российская монархия
Выяснились подробности похищения девочки из Смоленска
«Миротворец показал лицо»: Медведев об атаке США и Израиля на Иран
Наступление ВС РФ на Харьков 28 февраля: войска расщепило на атомы, Купянск
«Ребенок любви»: коллега рассказала, что заставило Шевчук сильно страдать
Трамп не исключил возможные потери США в военной операции против Ирана
Иранцам «обрубили» интернет
Стало известно, когда прекратится массированный обстрел Ирана
«Простое послание»: Трамп напомнил Ирану о безоговорочной мощи США
США обвинили в подлой переговорной тактике
«Предательство народа»: Нимайер сравнил Мерца с Иудой
Израиль нанес удар по Ирану 28 февраля: что известно, началась новая война?
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.