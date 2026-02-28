Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 12:30

Названы цели ударов США по Ирану

Fox News: целями ударов США по Ирану стали парламент и совет нацбезопасности

Фото: Xinhua/Global Look Press
США нанесли удары по Ирану, целями которых стали здание парламента и Высший совет национальной безопасности, передает Fox News. Также в этот список вошли Министерство разведки и Иранское агентство по атомной энергии.

По информации телеканала, первой целью был «комплекс аятоллы». Кроме того, были зафиксированы кибератаки на иранские новостные агентства, среди которых IRNA. На данный момент Пентагон и Белый дом не дали официального подтверждения этим сведениям.

Утром в субботу, 28 февраля, Иран столкнулся с новыми атаками. По предварительной информации, взрывы прогремели в районе Сейед Хандан, где находится Министерство обороны Ирана.

Ранее сообщалось, что Тель-Авив атаковал резиденцию президента Ирана, штаб разведки КСИР и аэропорт Тегерана. Али Хаменеи в это время находился в безопасном месте. Нападение является результатом совместных действий США и Израиля.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал своих граждан к стойкости в свете начавшейся операции против Ирана. Он также отметил, что совместные усилия Израиля и США направлены на то, чтобы создать условия, при которых иранский народ сможет сам определять свое будущее.

