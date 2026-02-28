Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 13:19

Последствия работы ПВО Кувейта попали на видео

В небе над Кувейтом заметили следы работы ПВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Опубликованы кадры неба над Кувейтом после атак — в небе появилось множество следов от работы сил ПВО. По информации Telegram-канала Mediterranean Man, ракетами было усеяно все воздушное пространство.

Известно, что кадры были сделаны в 12:36 по Москве. Других подробностей атак не приводилось.

Ранее сообщалось, что звуки взрывов прозвучали в Кувейте на фоне ответной реакции Ирана на удар Израиля и США. Сработали сигналы воздушной тревоги. Также сильные взрывы раздались по всему Катару. На телефоны местных жителей сразу пришли сообщения об экстренной ситуации о необходимости укрыться в своих домах и не выходить на улицу.

До этого взрывы раздались в столице Абу-Даби. По предварительной информации, ОАЭ закрыли свое воздушное пространство. Следы взрывов были видны в небе в районе пятизвездочного отеля Rixos Marina. По предварительным сведениям, прилеты продолжились в Бахрейне и Катаре.

Также удары пришлись по Иерусалиму. По информации журналистов, до этого израильская армия предупредила о двух волнах пусков иранских ракет. Уточнялось, что по всему Израилю звучат сирены, местных жителей просят не покидать укрытия.

