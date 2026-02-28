Актер Суворов назвал умершую Шевчук своим главным наставником

На церемонии прощания с заслуженной артисткой УССР Ириной Шевчук актер Александр Суворов рассказал о неоценимой роли, которую она сыграла в его профессиональном становлении. Артист подчеркнул, что умершая была для него не просто коллегой, а настоящим мудрым наставником, передает корреспондент NEWS.ru.

Суворов отметил исключительную чуткость Шевчук, вспоминая, как она умела деликатно направлять учеников, не подавляя их индивидуальность своим авторитетом. Он признался, что именно ее советы сформировали его отношение к актерской этике и ответственности перед зрителем.

Она была тем редким наставником, который не просто учил ремеслу, а дарил нам часть своей души и веру в то, что искусство должно быть честным, — заявил актер.

Ранее актриса Екатерина Маркова поделилась воспоминаниями о том, как Шевчук получила роль Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие». Режиссер Станислав Ростоцкий утвердил ее на роль из-за ее особенных глаз, в которых, по его словам, отразилась вся трагическая полнота жизни.