26 февраля 2026 в 11:14

Стало известно, где похоронят звезду фильма «Снежная королева»

Советскую актрису Климову похоронят на территории Свято-Воскресенского монастыря

Наталья Климова Наталья Климова Фото: РИА Новости
Советскую актрису Наталью Климову, известную по роли в фильме «Снежная королева», похоронят на территории Свято-Воскресенского монастыря в Муроме, сообщает РИА Новости. Отпевание пройдет 27 февраля, в день рождения артистки. Она не дожила до 88-летия два дня.

Она будет похоронена на территории Свято-Воскресенского монастыря в Муроме, — сказано в сообщении.

Климова получила профессиональное образование в Школе-студии МХАТ, после чего была принята в труппу театра «Современник». В послужном списке актрисы серьезные драматические работы в фильмах «Гиперболоид инженера Гарина», «Иду на грозу», «Снегурочка».

Ранее российский актер театра и кино Владимир Довжик скончался в возрасте 57 лет. Он известен зрителям по ролям в сериалах «Бригада» и «Интерны».

Кроме того, в возрасте 71 года ушел из жизни сооснователь «Аквариума» Анатолий Гуницкий, известный как Джордж. Об этом рассказал лидер коллектива Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он выразил соболезнования в связи с уходом товарища.

актрисы
смерти
похороны
прощания
