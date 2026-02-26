Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 12:23

Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео

ФСБ показала видео, как мужчина закладывает СВУ под авто военного в Подмосковье

Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Федеральная служба безопасности опубликовала кадры, как один из подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного российского военного закладывает самодельное взрывное устройство под машину в Петербурге. На кадрах видно, что мужчина действовал в темное время суток.

ФСБ установила, что злоумышленники действовали по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, целью преступников был военнослужащий Минобороны РФ. По делу задержаны два россиянина.

Ранее некоторые из задержанных по делу о подготовке покушения на руководителя оборонного предприятия в Подмосковье признали свою вину в ходе следствия. Один из восьми фигурантов вызвался показать место, машину и метод монтажа самодельного взрывного устройства. Задержанные также указали точку, где изготавливалась взрывчатка.

Также в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда сообщили, что житель столицы приговорен к 18 годам колонии за подготовку подрыва железной дороги в Подмосковье по поручению украинских спецслужб. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

