Россиянин получил 18 лет колонии за подготовку теракта на железной дороге

В Москве мужчину приговорили к 18 годам колонии за подготовку теракта, сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда. 57-летнего жителя столицы признали виновным по делу, которое слушалось в закрытом режиме.

Суд установил, что мужчина готовил взрыв на железнодорожных путях в Подмосковье по заданию украинских спецслужб. Инцидент должен был произойти на станции в Домодедово.

Согласно приговору, первые три года осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 400 тыс. рублей и ограничение свободы на полтора года.

Москвича осудили за государственную измену, участие в террористическом сообществе и приготовление к теракту. Сам он свою вину не признал и заявил, что дело против него сфабриковано. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Верховный суд России подтвердил приговор жителю Новосибирска, который получил 13 лет колонии строгого режима за попытку взрыва здания военкомата. Самодельное взрывное устройство было обнаружено 5 декабря 2023 года, приговор был вынесен 16 сентября 2024 года.