Назван нюанс, способный навредить политическому будущему Трампа

Провал в конфликте с Ираном может негативно сказаться на перспективах президента США Дональда Трампа на промежуточных выборах, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак. По его словам, Демократическая партия способна использовать политические неудачи действующего лидера страны в свою пользу.

Дональду Трампу не вечно в Белом доме сидеть. У него осенью промежуточные выборы. Так что у американского лидера перспективы не такие уж и яркие. Он всем угрожает, всех пугает, остальные умудряются саботировать его указания в значительной степени: та же Европа обещала закупки энергоносителей на $800 млрд, но все это не реализовано, и будущее туманно. Посмотрим, чем закончится история с Ираном. В случае провала это тоже может вылезти Трампу боком. Если у его не получится додавить Тегеран и там сохранится правительство, то потери американцев будут нарастать по всему миру. Оппоненты Трампа могут все собрать, предъявить список претензий и создать ему серьезные проблемы. Кстати, у демократов рычагов давления больше. Как и опыта в продавливании своих интересов, — высказался Дудчак.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что авторитет США падает из-за отказа ЕС участвовать в военных действиях против Ирана. По его словам, таким образом Европа мстит Трампу из-за его претензий на Гренландию и торговых споров.