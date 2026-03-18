Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 15:45

Вымогатель требовал у похищенного бизнесмена 150 млн рублей и поплатился

В Уфе задержали подозреваемого в вымогательстве 150 млн рублей у бизнесмена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Уфе задержали 45-летнего подозреваемого в вымогательстве более 150 млн рублей у местного бизнесмена, сообщили в МВД по Башкирии. Операцию провели сотрудники уголовного розыска и ФСБ при поддержке Росгвардии.

Задержан 45-летний уроженец Ингушетии. Он подозревается в совершении особо тяжких преступлений, включая похищение человека и вымогательство в особо крупном размере, — сказано в сообщении.

По версии следствия, фигурант долгое время давил на гендиректора строительной компании. Он применял насилие и угрожал расправой самому предпринимателю и его близким, чтобы тот написал долговую расписку на 95 млн рублей.

Но на этом злоумышленник не остановился. Позже он похитил бизнесмена и, удерживая его, заставил переоформить квартиру в элитном доме, а также жилой дом с участком. Общая стоимость отнятой недвижимости — больше 55 млн рублей.

При обыске у задержанного нашли травматическое оружие, боеприпасы, крупные суммы денег и долговые расписки на десятки миллионов от имени других людей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о задержании 15-летнего жителя Уфы, который готовил теракт в православном храме. Подросток 2009 года рождения являлся сторонником запрещенной международной террористической организации. Установлено, что юноша был завербован куратором с территории Украины.

Россия
Уфа
бизнесмены
похищения
вымогательства
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.