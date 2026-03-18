Вымогатель требовал у похищенного бизнесмена 150 млн рублей и поплатился В Уфе задержали подозреваемого в вымогательстве 150 млн рублей у бизнесмена

В Уфе задержали 45-летнего подозреваемого в вымогательстве более 150 млн рублей у местного бизнесмена, сообщили в МВД по Башкирии. Операцию провели сотрудники уголовного розыска и ФСБ при поддержке Росгвардии.

Задержан 45-летний уроженец Ингушетии. Он подозревается в совершении особо тяжких преступлений, включая похищение человека и вымогательство в особо крупном размере, — сказано в сообщении.

По версии следствия, фигурант долгое время давил на гендиректора строительной компании. Он применял насилие и угрожал расправой самому предпринимателю и его близким, чтобы тот написал долговую расписку на 95 млн рублей.

Но на этом злоумышленник не остановился. Позже он похитил бизнесмена и, удерживая его, заставил переоформить квартиру в элитном доме, а также жилой дом с участком. Общая стоимость отнятой недвижимости — больше 55 млн рублей.

При обыске у задержанного нашли травматическое оружие, боеприпасы, крупные суммы денег и долговые расписки на десятки миллионов от имени других людей. Возбуждено уголовное дело.

