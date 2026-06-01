01 июня 2026 в 11:16

Силовики «воскресили» киллера-затворника после 30 лет поисков

В Рязанской области задержали киллера, который более 30 лет считался погибшим

Фото: t.me/sledcom_press*
В Рязанской области силовики нашли киллера, которого более 30 лет считали погибшим, сообщила в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. Как оказалось, все это время мужчина жил под чужим именем во Владимирской области, ведя жизнь затворника.

32 года скрываться под чужим именем, вести затворнический образ жизни, выходя из дому практически только по ночам — такой способ уйти от возмездия правосудия выбрал 53-летний обвиняемый в убийстве. Даже суд признал его умершим по заявлению матери, — сказано в сообщении.

Все началось в 1994 году, когда на окраине Рязани в лесополосе нашли тело мужчины с перерезанным горлом. В преступлении тогда подозревали троих: бывшую жену убитого, ее нового сожителя и их приятеля. По версии следствия, женщина попросила разобраться с бывшим супругом, и двое мужчин вывезли его в безлюдное место, где убили. Однако доказательств против пары не нашли — их перевели в свидетели, а друг остался главным подозреваемым.

Сразу после убийства мужчина скрылся. Последние 20 лет беглец провел во Владимирской области, используя чужое имя. При себе у него были только фальшивые ксерокопия паспорта и медицинская книжка. Чтобы не попасться, он почти не выходил из дома днем.

Несмотря на это, правоохранители продолжали расследование и в итоге вышли на след киллера. Они установили место его укрытия и нагрянули в дом, пока мужчина спал. Генетическая экспертиза подтвердила его личность. Задержанного доставили в СУ СК России по Рязанской области для следственных действий и заключили под стражу.

Ранее стало известно, что предполагаемый лидер ОПГ «черных риелторов» из Краснодарского края Михаил Литовка погиб в зоне проведения специальной военной операции. Опознать его тело удалось лишь спустя полтора года после гибели.

